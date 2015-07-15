希腊协议闹剧宣告一个段落，黄金三角形整理

2015-07-15 14:17 作者：李哥

基本面：



希腊协议闹剧宣告一个段落，接下来就看齐普拉斯能否摆平国内民众的反抗浪潮，这先放在一边，今天明天又遇上耶伦做货币政策证词。不久前有报告称美国后院起火，报告宣布这块美国领地陷入了财政危机。正如波多黎各总督亚历杭德罗·加西亚·帕迪利亚(AlejandroGarcíaPadilla)所言，该岛目前有720亿美元债务“无法偿还”。昨天美联储公布的数据疲软，这可能会影响到美联储加息的再次延期。

技术面：

昨日金价走出一颗十字星，关键支撑1153危在旦夕，金价始终未能站上1160，鉴于希腊局势，及昨晚美联储公布的数据，目前金价的走势还是当震荡偏软来看比较合适，macd表现也不强。四小时的布林轨还保持平行，macd阳线，k图结构三角形整理。

今日观点：

综上所述，今日金价偏弱震荡，下方关注1152.89得失，上方关注1159、1165的阻力，欧元跌穿了1.1001继续看空，英镑后期继续看空。

今日思路：

阻力位1159.33、1165.77、1176.36；支撑位1153.56、1147.13、1131.1、1044.31；

1、黄金1152.89不破做多，止损1149止盈1159.33、1165.77；

2、黄金1152.89跌破做空，止损1159.33止盈1147.13、1140.7、1131；

3、白银15.55不破做空，止损15.84止盈15.25、14.79、

4、加元1.2716企稳做多，止损1.266止盈1.2773、1.2789、1.2792；

5、澳元0.7423企稳做多，止损0.737止盈0.7482、0.7510、0.7608；

6、日元123.35企稳做多，止损122.9止盈123.59、123.72、125.07；

7、欧元1.0999企稳做多，止损1.0972止盈1.1182、1.1248、1.1481；

8、英镑1.5629不破做多，止损1.5523止盈1.5863、1.5929；

9、瑞郎0.9498企稳做多，止损0.9453止盈0.9541、0.9584；

10、镑日192.4企稳做多，止损190.42止盈194.67、195.87；

11、欧日135.53不破做空，止损135.55止盈136.62、137.5；

12、美指97.04企稳做空，止损97.24止盈96.3、95.64；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差