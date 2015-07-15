“不靠谱男友”提前抢戏 耶伦女王金口会否泄天机？

周二有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据意外下滑，令美联储9月加息的前景蒙尘，导致美元走势遭挫；而“不靠谱男友”卡尼意外发表惊人言论，暗示英国央行加息脚步愈发临近，刺激英镑全盘大涨。周三全球金融市场将紧盯美联储主席耶伦的国会证词，投资者将密切关注证词中加息前景方面的线索，这对后市美元走势至关重要。

因英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)警告，英国距离金融危机以来首次加息的时点越来越近，周二(7月14日)英镑/美元大涨1%，创一个月最大单日涨幅。英镑周三早盘再度全线上扬，英镑/美元一度触及两周高点1.5640，最新报1.5627。

卡尼在国会听证会上明确表示，“加息的时点可能正在靠近”，工资数据已经比预期更为稳固、英国央行将关注工资增长及其对通胀的影响、对英镑汇率没有特别的看法。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的资深外汇分析师Greg Moore表示：“我们认为，随着对加息前景的消化，未来数周及数月这种走势将进一步展开。”

有分析师指出，在美联储(FED)9月加息预期日益下滑的情况下，英国央行年内加息预期急剧升温，这令英镑短线走势构成极大刺激。

但分析师也警告称，投资者需要警惕的是，卡尼有“不靠谱男友”之称，以往他也发表过类似刺激加息预期的言论，但随后却一直没有行动、反而出言降低加息预期，令英镑多头“空欢喜一场”，因此投资者需要高度关注包括薪资、通胀在内的经济数据，以判断英国央行是否可能会较早加息。

继令人失望的非农报告和小企业信心骤降等数据公布后，美国又出炉了疲弱的零售销售数据，这暗示美国经济可能在第二季度末失去部分动能，从而降低美联储9月加息的可能性。

美国商务部周二公布的数据显示，美国6月零售销售月率下滑0.3%，触及2月以来最低水平，分析师之前预计，6月零售销售增长0.2%，5月数据被下修至增长1.0%，前值为增长1.2%。

此外，不包括汽车、汽油、建材和食品服务的6月核心零售销售月率下滑0.1%，逊于分析师预期的增长0.4%。

糟糕的零售销售数据出炉后，美元指数一度触及92.67，但因投资者在耶伦(Janet Yellen)证词前不愿大举做空美元，美指随后出现反弹。

周二尾盘，美元指数小跌0.18%，美元/日元跌0.10%，报123.23，盘中低见122.93。

Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore指出，随着希腊债务危机暂时离开投资人视线，交易商在美联储主席耶伦周三和周四国会作证前表现谨慎。

瑞信(Credit Suisse)驻纽约的外汇策略师Matt Derr表示：“零售销售数据使美元暂时处于守势，但鉴于加拿大央行(BOC)周三将召开政策会议，而且耶伦也要在国会发表证词，美元疲弱势头能维持多久有待观察。”

贝莱德(BlackRock Inc.)投资研究所高级总监Peter Fisher说：“美元想要更上一层楼，必须获得美国经济数据的支持。美联储需要经济数据来作出加息决策来验证经济不错，市场需要数据来引导美元走势。美元尚未形成直线上升态势。”

美元在2014年大幅攀升11%后，今年由于弱于预期的经济数据促使美联储下调利率预估，美元涨势出现停滞。最新的美联储联邦基金期货走势显示，美联储9月加息的几率为31%，较7月10日的33%有所下滑。

等待耶伦女王开金口

北京时间周三20:30，美联储主席耶伦将在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述，外界期望能从她的证词中找到更多加息的线索。

美联储主席耶伦上周五在克里夫兰发表演讲时以经济形势不断好转为由继续维持其今年开始加息的预期，美元多头受到鼓舞。

IG Securities驻东京市场分析师Junichi Ishikawa称：“如果耶伦在证词陈述中基调强硬，那么美元/日元应相对轻松地突破124，但突破125就是另外一回事了。以往在美元接近125时，日本当局曾发表过言论，”

彭博经济学家撰文称，美国6月零售销售数据逊于预期，且此前两个月向下修正，让此份统计报告越发令人失望。数据令人怀疑家庭支出的强劲程度，而预测人士普遍认为，家庭支出将是驱动下一阶段经济扩张的主要力量。如果货币政策制定者开始对经济动能产生越来越强的怀疑，那么9月升息就不那么确定了。鉴于此，美联储主席耶伦周三和周四在国会山的证词将会被特别关注，以观察她是否会改变上周五在俄亥俄州的表态。

Stone McCarthy研究协会在一份报告中表示，美联储主席耶伦在美国国会金融服务委员会的证词将于当地时间周三早间08:30，而非10:00公布，暗示讲话内容“不会存在任何意外”。提早公布将提供额外的时间考虑讲话内容。

报告显示，尽管6月零售销售数据表现“疲软”，该机构预计美联储的首次加息时间仍然将是今年稍晚；书面证词如果有任何的“修正”，都可能出现在问答环节。

Stone McCarthy称，耶伦将有机会重新评估“国际事务进展”的风险，油价的影响和美元的走强也会涉及；预计参议院/众议院的委员会本周将会“盘问”耶伦首次加息的时间及其影响，同时在问答环节的剩余部分“快速”转移到更多的政治话题上。

巴克莱(Barclays)负责资产配置研究的主管Jim McCormick在客户报告中指出，美联储主席周三的半年度国会证词将聚焦于“对经济动力的谨慎立场”，耶伦将保留“9月份加息的时间窗口”。

McCormick认为，耶伦上周五的讲话听上去比她在6月份联邦公开市场委员会(FOMC)会议后的讲话“总体来看并没有那么鸽派”。

瑞士信贷分析师们在一份报告中写道：“我们依旧认为，FOMC的多数委员盼望在时机成熟时摆脱零利率政策区域，最有可能在年底前。但收紧政策的迫切性有些降低。”分析师们还提到金融市场的避险情绪上升风险且薪资增长缓慢。

Pantheon经济学家Ian Shepherdson撰写报告称，耶伦本周在国会的听证演说应该与她上周五的讲话类似。报告显示：“我们将非常乐于看到她是否会再度低调处理国际间的忧虑因素，这些因素似乎依然在投资者中受到广泛重视。”

美联储政策制定者在6月会议纪要中明确表示，将密切关注国外经济增长，特别是中国和其他新兴市场。

Shepherdson指出，上周五讲话中，国际风险因素被引人注目地淡化，她大体重复了FOMC上次会议的观点。Pantheon仍预期9月份首次加息。