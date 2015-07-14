希腊达成协议，是福是祸还定论过早

2015-07-14 13:42 作者：李哥

基本面：



"希腊与欧元区达成协议了，但这不是希腊想要的结果，是一种妥协，这有悖于齐普拉斯竞选初衷，也有悖于他的支持者们，即便是协议达成了，要执行协议那是一个很长的过程，最终是怎么样也无法想象，这是一个不公平的结果，但是也没有比这更好的方式，这是一个坟墓式的解决办法，也许正是这个方式给了希腊机会，问题是希腊人如何珍惜这个机会，在过去时光里，希腊政党为了讨好民众获得支票，忽略本国的利益，忘了欧元借给他的钱该怎么花，现在这种处境也是希腊前几届政府自找的。如今希腊失去了自控权，是福是祸还定论过早，加入欧元区不是什么好事，那是如入狼窝，最后要强大还得靠自己。

"

技术面：

周一金价下跌，收长下影的中阴线，这说明希腊的结果不是利好的消息，今日开盘走低，macd还在0轴，看来市场高兴不起来。四小时MA6线走空，布林中轨走平，但是macd有阴线回升到0轴，后市继续是震荡格局

今日观点：

综上所述，今日继续震荡，下方关注1152.89得失，上方关注1159、1165的阻力，欧元跌穿了1.1001继续看空，英镑后期继续看空。

今日思路：

阻力位1159.33、1165.77、1176.36；支撑位1153.56、1147.13、1131.1、1044.31；

1、黄金1152.89不破做多，止损1149止盈1159.33、1165.77；

2、黄金1152.89跌破做空，止损1159.33止盈1147.13、1140.7、1131；

3、白银15.55不破做空，止损15.84止盈15.25、14.79、

4、加元1.2716企稳做多，止损1.266止盈1.2773、1.2789、1.2792；

5、澳元0.7423企稳做多，止损0.737止盈0.7482、0.7510、0.7608；

6、日元123.12企稳做多，止损122.46止盈123.59、123.72、125.07；

7、欧元1.0999企稳做多，止损1.0972止盈1.1182、1.1248、1.1481；

8、英镑1.5395不破做多，止损0.5329止盈1.5629、1.5863、1.5929；

9、瑞郎0.9498企稳做多，止损0.9453止盈0.9541、0.9584；

10、镑日190.42不破做多，止损189.23止盈192.3、194.67；

11、欧日136.8不破做空，止损137.26止盈135.28、133.73；

12、美指96.83企稳做多，止损96.3止盈97.03、98.27；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差