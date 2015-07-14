最后一刻希腊得救了！欧股欧元“涨声欢迎”黄金失色

欧元区峰会传来惊天喜讯，希腊协议达成，欧元区分崩离析的风险随之烟消云散。周一(7月13日)接近欧市盘初，欧元区峰会传来希腊协议达成的消息，随后多位欧元区领导人均讲话予以确认，这也引发了金融市场的剧烈波动，欧洲股市纷纷大幅高开，欧元/美元短线拉升逾70点，现货黄金则扩大跌幅至1153.80美元/盎司，现货白银重挫至15.36美元/盎司。

希腊问题达成协议 欧元区大佬们松口气

周一接近欧市开盘，欧洲理事会主席图斯克宣布，欧元区领导人峰会终于就希腊问题达成协议。这也标志着希腊将留在欧元区大家庭之中，这也让欧元区领导人们松了口气。

在经过了17个小时艰苦卓越的谈判之后，图斯克表示，欧元区领导人原则上就希腊援助协议达成一致，将对希腊提供新一轮援助。

不过，截至当前，欧盟尚未公布协议具体细节，而且该份协议仍需要得到希腊议会的批准。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆随后讲话指出，希腊议会将在周三之前同意整体方案。

他同时透露，“欧元集团可能周三开会，随后各成员国议会投票表决。一旦获得成员国议会批准，欧元集团将正式启动救助谈判。”

德国总理默克尔则指出，欧元区峰会的决定让德国联邦议院可以为此表决，但希腊议会必须在德国联邦议院之前批准法令。

她在讲话中提到了将成立一个规模在500亿欧元的希腊基金。她表示，500亿欧元的希腊基金将有助于债务可持续性。

希腊总理齐普拉斯则直言，“我们打了一场硬仗。”

他表示，希腊在这项协议下将能自立，这也避免了银行体系的瓦解。今天的决定让经济有可能恢复增长，但协议的实施将很困难。

市场分析人士指出，欧元区领导人达成共识后，下一步该欧洲央行讨论希腊ELA(紧急流动性援助)问题了。

据悉，欧洲央行管理委员会将评估是否继续给希腊提供紧急流动性支持(ELA)。最终决定可能取决于官员们是否相信希腊总理齐普拉斯有能力使经济改革方案周三获得议会通过。

巴克莱分析师Antonio Garcia Pascual在客户报告中称，欧洲央行料会维持对希腊的紧急流动性支持(ELA)上限不变，只有在希腊议会周三通过改革方案的情况下，才会适度提高这一上限。“就改革计划达成共识、承诺实施结构性改革以及更重要的一点————7月20日如期向欧洲央行偿还贷款，可能是”欧洲央行在ELA问题上立场软化的“必要条件”。

欧洲金融市场振奋 欧股欧元欧债齐上涨

在希腊协议达成的消息公布之后，欧洲金融市场大受鼓舞，欧洲股市、欧元汇率和欧洲债市均出现了显著的波动。

欧洲各主要股指纷纷大幅高开，泛欧绩优300指数周一开盘上涨0.9%，法国CAC40指数周一开盘上涨1.8%，德国DAX指数周一开盘上涨1.4%，英国富时100指数周一开盘上涨0.9%。

同时，欧元/美元短线拉升逾70点，汇价自1.1122附近蹿升至1.1195，之后震荡回落，将之前的涨幅尽数回吐。欧元/日元一度触及逾一周高点137.40。

欧元区评级偏低国家国债价格上涨，国债收益率全线下跌。意大利及西班牙10年期国债收益率降至日低。德国10年期公债收益率则升至一个月高点0.95%。

此外，希腊达成协议的消息也进一步打压了市场的避险情绪，现货黄金短线急挫至1153.80美元/盎司，现货白银则重挫至15.36美元/盎司。

市场分析人士指出，欧元区峰会就希腊协议达成初步一致，但协议的具体条款仍是未知数，因此市场的反应相对较为谨慎。投资者或将等待关于协议的更为具体的消息。