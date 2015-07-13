希腊问题还要再等72小时，欧元上周五走高后本周再度低开。贵金属价格温和上行，国际油价略有企稳，欧美股市全线走高。日内，市场等待希腊问题的新消息释出。

希腊不确定性持续，欧元上周五虽然走高但本周初低开。贵金属价格温和走高，国际油价略有企稳，欧美股市双双走高。本交易日，市场继续关注希腊问题进展。

主要货币及商品7月10日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.1164；英镑/美元收报1.5521；澳元/美元收报0.7437；美元/日元收报122.75；美元/加元收报1.2656；美元/瑞郎收报0.9389。

大宗商品：现货金收报1163.20美元/盎司；Comex期金收报1162.50美元/盎司；现货银收报15.56美元/盎司；Comex期银收报15.481美元/盎司；布伦特原油收报58.73美元/桶；NYMEX原油收报52.74美元/桶。

欧美股市：道琼工业指数收升211.79点，或1.21%，至17760.41点；标准普尔500指数上涨25.31点，或1.23%，至2076.62点；纳斯达克指数收涨75.30点，或1.53%，至4997.70点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收升2.1%，报1,543.01点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数劲升3.2%。德国DAX指数收高2.9%，报11315.63点。英国富时FTSE 100指数收高1.39%，报6673.38点；法国CAC指数大涨3.07%，收报4903.07点。

7月10日重要经济数据汇总：

据一份政府报告显示，加拿大6月份就业人数减少6400人，兼职岗位创四年多来最大下降，超过全职岗位的增长。加拿大统计局周五(7月10日)公布的数据显示，失业率第五个月维持为6.8%。分项指标显示，加拿大5月兼职岗位减少71200人，全职岗位增加64800人。

重要新闻回顾：

欧元区领导人周日(7月12日)在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。会议要求希腊左翼总理齐普拉斯推动议会通过立法，说服其他欧元区伙伴国立即释放救助金以避免国家破产，并开始第三轮救助计划的协商。这轮救助规模估计高达860亿欧元(955亿美元)。欧元区财长提交各领导人的决定草案显示，包括税收和养老金改革等六项全面举措必须在本周三(7月15日)午夜之前确定，而在救助协商开始前，希腊议会须批准整个方案。

市场热点追踪：

尽管周末召开的欧盟紧急峰会曾被打上“希腊问题最后一次会议”的标签，但峰会除将截止期限推后以外并未有协议达成，给原本期望峰会达成某种解决方案的投资者感到失望不已。受此影响，周一亚市早盘欧元普遍下跌，欧元/美元连续第三周跳空低开。要使希腊退出欧元区，大部分流程都需得到欧盟领导人的一致同意，原定周日晚间在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会被取消，欧元区领导人峰会则仍按计划进行。

周一(7月13日)关注重点：

中国 6月贸易帐

21:00 欧元区财长在布鲁塞尔召开会议