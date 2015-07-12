国内钢市再度大幅下行 全球铁矿石价格一度创阶段新低

虽然随着期货市场的大起大落，国内现货钢市也在沉沉浮浮，但总体依然在大幅下行。全球铁矿石市场也在下行通道内，一度创出阶段性新低。

据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于78.49点，一周下跌3.53%，跌幅继续扩大。从一周走势看，前期钢价呈恐慌性下挫，市场信心一度缺失。但在周后期钢价止跌上涨，市场信心有所恢复，成交也有所放量。由于此前价格下跌过于迅速，虽然反弹上行，但价格总体仍然呈现明显跌势。

据分析，在建筑钢市场上，价格跌幅在加大。上海、杭州、南京等地吨价一周下跌20元至140元；只有武汉、重庆等少数地区价格略有上涨。在有些地区，虽然钢厂出台限价措施，但效果十分有限，商家为出货，低价资源不断涌现。即使在期货大涨的带动下，市场心态有所缓解，成交也有所放量，但商家的操作总体谨慎，并未出现明显拉涨，还是以出货为主。

在板材市场上，跌幅也比较明显。热轧板卷价格大幅下跌，上海、杭州等地吨价一周下跌30元至150元。在京津冀市场，价格是急涨急跌，吨价一度跌至不足2000元，后在期货上涨的影响下，才量价齐升，但一周吨价仍有70元至100元的跌幅。中厚板价格稳步下跌，上海、福州等地吨价一周下跌20元至130元。在不少地区，即使周后期价格止跌反弹，成交略有好转，商家盼涨心态强烈，但下游需求并未明显回暖，价格仍将回归弱势。

全球铁矿石市场一度出现大幅下行的态势。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，河北地区铁精粉价格小幅下跌，成交清淡。进口矿价在上半周出现大幅下跌，7月8日普氏62%铁矿石指数跌至每吨44.5美元的价位，创下2009年有统计数据以来新低，不过7月9日再度大幅上涨至每吨48.75美元，一周累计每吨下跌6.75美元。随着部分主流矿的集中到港，进口矿市场的供应压力正在逐步加大。

相关机构分析认为，随着国内股市、商品期货市场的大幅反弹，钢市内的恐慌心态可望逐步消除，当前已严重超跌的现货钢价存在一定的反弹要求。但考虑到需求低迷、资金紧张的局面短期内仍难有根本改善，钢价反弹的空间不会太大。