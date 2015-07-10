希腊向欧盟提交改革方案 德国意外做出让步

希腊政府周四(7月9日)向欧元区债权人提交了一份改革方案，希望赶得及获得新资金以免于破产，并且拟于周五(7月10日)在议会举行投票以获准立即行动。作为希腊最大的债权国，德国方面周四也做出一点儿让步，承认希腊需要部分债务重组，作为中期可持续公共财政新计划的一部分。

希腊政府周四(7月9日)如之前承诺的一样向欧元区债权人提交了一份改革方案，希望赶得及获得新资金以免于破产，并且拟于周五(7月10日)在议会举行投票以获准立即行动。

希腊最新改革提案中提议上调对船运公司的税收；将企业税率从26%上调至28%；设定的酒店增值税率为13%；包括餐馆和承办酒席服务的增值税率调整为23%；提议上调奢侈品税收，并征收电视广告税。

新提议中还表示，至2016年底将消除对群岛提供的增值税税收优惠；2019年12月前逐步取消为所有领取养老金的人员提供的退休人员社会团结救济金；养老金零赤字条款将推迟到2015年10月，届时将会有养老金改革立法。

新提议设定的基本预算盈余目标为2015年相当于GDP的1%，2016年为2%。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆随后证实，已收到相关文件，并通过发言人表示，在欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的专家完成评估之前，他不会发表任何评论。

希腊一名政府官员称，议会将被要求批准政府参与有关获得新资金前实施的“先行措施”的协商，这是说服疑虑重重的债权人相信希腊诚意的关键一步。

希腊总理齐普拉斯一整天都在与内阁起草增税、退休金改革和经济自由化措施的最终方案，这关系到希腊能否继续留在欧元。如果欧元区领导人在本周日(7月12日)的峰会上同意在这些提议的基础上，可以开始三年期贷款协商、并提供过桥贷款以维持希腊正常运作，那么希腊下周就需要投票使其成为法律。

之前的救助协商破裂后，希腊银行业者自6月29日以来一直停业，并实施资本管制，限制提现额度。紧接着希腊在6月30日对IMF贷款违约，如今还须在7月20日向欧洲央行赎回债券，如果没有救助将无法做到。

自2010年以来，希腊已从欧元区和IMF获得总计2400亿欧元的两次救助，但其经济却萎缩了25%，失业率超过25%，每两个年轻人就有一个没有工作。

德国意外让步 希腊债务减免可期？

作为希腊最大的债权国，德国方面周四也做出一点儿让步，承认希腊需要部分债务重组，作为中期可持续公共财政新计划的一部分。立场强硬的德国财长朔伊布勒作出上述表示时，距离希腊提交改革计划的最终期限只剩几个小时。

朔伊布勒在一次会议上称，“不减计就无法实现债务可持续，我觉得IMF说得对。但减计不能进行，因为这会损害欧盟体系。”

朔伊布勒对这个难题没有给出答案，这暗示希腊债务问题可能无法在欧元区内得到解决。但他确实表示，通过延长债务期限、降低利率以及延长暂停偿债的时间，让希腊债务“改头换面”的空间有限。

朔伊布勒还抱怨，没看到希腊政府任何进行“先行措施”的迹象。周五的投票应能消除这种批评，不过该希腊官员称，如果达成协议，还需要再进行投票，才能在下周把“先行措施”转化为立法。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)也与国际社会越来越多的人一道，呼吁给予希腊某种形式的债务减免，作为新债务协议的措施之一。图斯克将在周日主持有关希腊问题的欧元区紧急峰会。

他说，“希腊提出切合实际的提议后，债权人也必须拿出同样切合实际的债务可持续提议。如果不这样，我们就会继续身陷过去五个月的那种毫无意义的扯皮当中。”

周日再谈崩会怎么样？

如果周日未能达成债务协议，其中包括向希腊政府拨付资金以应付未来几周的偿债需求的内容，那么希腊银行业下周就可能破产。

欧盟官员指出，若达不成协议，欧盟全体28个成员国的领导人都将参与讨论如何控制希腊破产带来的损害，包括提供人道主义援助、可能实施边境管控、以及缓解希腊破产对邻国冲击的举措。

对于救助希腊的可能性，欧洲央行行长德拉基异乎寻常地表示高度怀疑，凸显出未来几日的局势发展远未确定。就连希腊在欧元区最坚强的支持者法国，也承认正在做准备，如果周末达成协议的努力归于失败，法国将着手应对希腊退出欧元区的情况。

根据各方达成一致的时间表，三家债权人机构最晚周五晚上将提出各自的初步评估。如果评估意见总体为正面，欧元集团将在周六决定是否建议同希腊政府举行磋商，讨论由欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)纾困基金提供有条件贷款。如果得到占ESM资金80%的出资国同意，那么即便有一两个小成员国投反对票，纾困决定也能得以通过。

欧洲官员周三曾表示，部分希腊大银行可能不得不关门，由实力更强的同业接管。这是希腊纾困后金融业重组计划的一部分。

一位官员称，希腊的四大银行可能压缩为两家，这一举措无疑将遭到希腊政府的激烈反对。

德国央行行长魏德曼表示，资本管制应持续到协议达成，欧洲央行不应增加对希腊银行业者的流动性援助。