油市风平浪静 油价寻获新的平衡点

指标油价两个多月来几乎没有什么变动，表明油价在经历2014年下半年和2015年初的剧烈震荡后，已暂时寻获平衡点。

过去30个交易日，近月布兰特原油期货LCOc1最高和最低收盘价的区间差只有每桶4.50美元。

近月期货的最高收盘价为每桶66.54美元(5月21日)，最低收盘价为62.01美元(6月29日)。

该交易区间是2014年6月油价开始急跌以来的最窄，远低于2015年1月初的近40美元峰值。

以过去10年的标准来看，该美元计价的区间也有所缩窄。

即使以百分比来看，市场也很平静。

过去30天的交易区间波幅一直在约7%，低于2015年初的近40%。

油价企稳，表明市场认为每桶60-65美元的价格将使得供需逐渐回到平衡。这看来合情合理。

价格变化低，也有助于油企和消费者把短中期预期锚定在当前水平附近。

预期虽不一定命中，但价格在相当窄幅区间内趋向一致，让生产商和消费者更容易为2015年余下时间及2016年规划预算。

**波动率**

波动率是个很微妙的概念，在石油业和其他大宗商品市场有很不同的意义。

对交易员、投资者以及对冲人士来说，“波动率”有精确定义，即价格在某几日走势的标准差，并以年化后的数字来表述。

但对大宗商品生产商及消费者而言，波动率非关每日价格走势，而是价格在一段时间内的区间。

如果每日价格大幅波动被相互抵销，则市场即便波动剧烈，仍可谓于区间内游走。

这类“剧烈震荡”的市场会增加对冲成本，但却不会让生产商和消费者感到忧心，因为随着时间推移，剧烈震荡的波幅将达到平均数，价格仍然是平稳的。

相反的，如果每日价格行情中有很多是小碎步朝同一个方向移动，那么就算市况没那么震荡，所展现出的价格区间将很大。

无论是否伴有技术面波动，油价的大幅震荡都会紧紧牵动厂家和消费者的神经。

油价大幅变化之下，关于成本和收入的原有假定受到冲击，而形成有把握的新假定又比较困难。

在2014年下半年和2015年第一季油价跌宕起伏的情况下，石油生产商想要制定具体的计划几乎是天方夜谭(在一定程度上，消费者也是如此)。关于石油和燃料价格唯一可靠的假设便是最保守的假设。

但最近油价稳定在每桶60-65美元，这使得根据该价位制定计划变得更容易。

市场业已发现油价新的中短期交投区间。

油价不会一直保持在50美元之下，因为这种情况将会导致过度减产以及需求激增。

如果油价远超过70美元或75美元，则可能再次激活大范围的页岩钻探活动，并制约燃油需求。

因此，石油生产者和消费者很可能最后将大约60-65美元作为今年余下时间以及2016年的油价基本预估，高端和低端分别为50美元与75美元；这足以方便大多数生产商和消费者制定计划。