中国救市加码难敌去杠杆大潮 部分银行理财弃股投债

如果说中国国家队合力拉抬少数权重蓝筹是道高一尺，那么因命悬平仓线而闪退的去杠杆大潮可谓魔高一丈。中国管理层周三加码救市，仍未能遏制股票大面积非理性下跌，而部分理财资金已弃暗投明，转向配置债券等避险资产。

多位市场分析人士认为，越来越多的融资盘逼近平仓预警线，市场弥漫恐慌情绪。而政策步步落后于市场，仅仅用国家队资金接住要去的杠杆，救市很难成功。预计市场去杠杆过程将持续，但幅度将有所收窄。

首创证券首席分析师王剑辉表示，救市政策力度加大，相互协调也在增强，市场割肉动力减弱，后续调整空间也将明显收窄。此前市场成交金额最高达到3万亿，凸显杠杆带来的泡沫因素。成交金额若能稳定在每天七八千亿左右，就可能预示着市场的调整进入尾声，进入整理状态。

周三早市开盘前，证监会宣布中证金将加大力度购买对中小市值股票，提高中证500股指期指卖出持仓交易保证金。央行承诺协助中证金获得充足的流动性。保监会宣布提高保险资金投资蓝筹股票监管比例。

开市后救市举措继续纷至沓来。中证金宣布近期启动了新一期短期融资券工作，已向券商自营增持提供资金。国资委称禁止央企减持上市公司股票，证监会称支持上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票。

不过业内认为，目前市场遭遇跌停和停牌的流动性危机，预计券商两融平仓盘短期内还将继续，整个市场的降杠杆动作还将延续。而相比于每天跑步离场的资金，券商1,200亿的救市资金、上市公司高管、基金业的增持显得杯水车薪。

德圣基金研究中心首席分析师江赛春表示，如果资金进场只是接住要去的杠杆，如此按头痛医头，脚痛医脚的来医治，救市很难成功。而在市场信心崩溃的情况下，不带杠杆的资金也会悲观出场。

沪综指.SSEC盘中下跌约4%，较开盘下挫7%已缩减跌幅。不过两市盘中跌停个股仍超出一千只。而停牌的上市公司已达1,200多家，占2,808家上市公司的四成多，深圳创业板和中小企业板公司占比更高。

从股指表现和市场评论来看，显然对本轮救市举措争议颇多。清华大学博士后付立春表示，后市震荡的可能性极大。监管层救市态度从未如此坚决，因此形成熊市可能性较小，而没有基本面支撑要形成牛市也是不可能的。

西安交通大学金融学教授何雁明表示，周三中金公司提高中证500股指期指卖出保证金比例，是稳定的制度根本，根据2010美国沃尔克法则的成功经验。危机后股市再没暴跌暴涨过，逐渐稳步上升。

**场内外融资降杠杆料持续**

华泰证券上周末报告显示场内融资余额约为1.98万亿元人民币，其中四成为银行理财资金。同时场外配资规模回落至8,000亿，其中银行参与伞形信托配资额约为5,000亿元。

上周末中国证监会确定以中国证金公司为主角进场救市后，全市场融资融券规模截至周二收盘已降至1.62万亿元。

江赛春分析称，近日每天两融资金会掉1,000至1,500亿，其中一半为银行理财的资金。市场信心有效恢复之前，杠杆资金能卖出的还是会出。若成交量放大，杠杆资金退出的程度也会继续加快。

他还指出，从证监会6月底公布的两融强制平仓数据来看，强制平仓不是主要的，主动去杠杆的也很多。且市场情况显示，伞形信托等场外配资也同样处在主动降杠杆和被动降杠杆同时进行的状态。

中信证券银行业分析师向启表示，目前来看两融业务处于平仓预警线的不少，或已处于大面积平仓的阶段，但是目前尚未明显伤害到两融发行人的本金安全。银行理财资金属于优先级，位于风险传导最后一棒，风险尚处可控阶段。

在场外配资方面，招商证券银行业分析师肖立强调研后表示，目前股份行和城商行是配资主力军，大概伞型+结构化+两融收益权规模大概1万亿左右。目前强行平仓的数字在逐渐增加，且多数银行认为沪综指3,300点是集中平仓区。

另据媒体报导，已有参与二级市场配资的银行对涉及的股票质押融资以及定向增发业务情况进行上报排查。

某股份行资本市场业务人士表示，目前风险依旧，市场仍处于去杠杆过程中。该行在配资方面主动降低杠杆比例在1：2以下，规模也在降低。在伞形信托方面增量为零。

**部分银行理财已弃股投债**

资本市场的一片凄风楚雨，而债券市场和却因祸得福。债市避险买盘力量近日明显加强，周二中国银行间现券收益率继续大幅下行，国债期货主力合约亦走高。

由于市场目前对股市重新走牛并不认可，同时新股发行（IPO）暂停导致打新渠道关闭。券商两融、场外配资背后部分银行理财资金平仓出货后，对债券配置比例重新升高。

“目前已经出场的资金重新配置到债券市场。”一家股份制银行资产管理部负责人表示：“另类投资也会做，但目前主要是债券。”

根据肖立强的调研，某五家股份行总体配资规模不足7,700亿，而上周五被强平的仅有11个单元十多亿元资金量。但其中一家接近平仓线附近的以占比20%。这家银行表示，最近两周储蓄存款回流明显，而基金赎回规模还不是特别大。

普益财富研究员魏骥遥表示，目前A股进入流动性风险阶段，面临着杠杆资金持有股票无法及时平仓的危险，这对银行理财资金构成实质性威胁。

他表示，直接投向权益类市场的理财产品，在股市受挫之际，能否兑现最高预期收益将画上一个问号。而在产品端，6月份债券与货币市场类理财产品从数量上来看重新占据主导地位。银行明显减少了直接投向权益类市场的资金，转而投向固定收益类市场。

付立春表示，国有大行因其体积大反应慢在此轮过山车行情中配资占比较小。而股份制银行资金运用相对灵活，随着权益类投资的减少，投资端布局的另一重要方向债权类的配置会相应增加。另外、另类投资方式，对非上市公司的直投、以及一些房地产投资基金，都是银行理财或将配置的资产。

肖立强也提到，某家股份行配资杠杆在1:2，预警线0.9，强平0.85，因其本身的缓冲垫还是比较大的，所以未来配资业务还是会做，不过对风控的要求会更高，比如对于标的的选择、持仓分布、持有创业板的比例等，都会有更严格的控制。