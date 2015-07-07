得益于油价仍处于相对低位，雨季降水充沛，以及通胀较为温和，年初以来印度央行两次降息刺激经济，今年上半年印度经济增长明显，加上莫迪政府推动制造业和信息技术等领域发展并实施相关改革举措，印度经济展现良好态势。

改革措施推动经济复苏

２０１５年上半年，尽管对油价反弹和天气因素的担忧一直存在，但在政府一系列的经济改革举措和央行的积极货币政策推动下，印度经济已经显现出复苏势头，市场对印度经济增长普遍抱乐观情绪。

２０１５年上半年对印度经济影响最大的事件就是２月底公布年度预算案。莫迪政府去年５月上台，因此该年度预算案是本届政府第一份完整的年度预算案，市场希望能够从中看出本届政府的改革决心。这份预算案最终虽未公布大规模的投资计划，但凸显了推动基础设施建设、改善企业经营环境的政策取向。

在年度预算案公布前一天，印度财政部长阿伦·贾伊特利向议会提交了年度经济调查报告，报告说，印度经济到达了一个“甜蜜点”，将有机会展开“大爆炸式改革”，报告预计印度２０１５至２０１６财年经济增速高达８．１％至８．５％。

此外，印度央行在３月初宣布今年以来的第二次降息。一连串积极的信号引爆市场，印度股市在央行公布降息决定后高歌猛进，孟买股市敏感３０指数一度冲破３万点大关。

招商引资促进经济发展

市场经济是信心经济。在成功凝聚信心之后，莫迪政府推出了一系列吸引投资、促进工商业的举措，致力于从制造业和信息化两个方面大规模带动经济社会发展。

一方面，莫迪通过减少行政审批、简化税收制度、吸引境外企业投资，继续推进旨在提升工业和基建的“印度制造”战略；另一方面，充分利用印度在信息技术和软件行业的优势，通过加大中小城市以及农村的高速宽带网络建设，打造“数字印度”。

在吸引投资、打造“印度制造”方面，莫迪更是亲力亲为去招商引资，他频繁出访，与各国企业家会谈，对企业界表现出足够的重视。在利用信息技术优势、实现“数字印度”方面，印度政府均推出了相关举措。

在今年４月举行的汉诺威工业博览会让世界关注到印度对工业４．０的重视。莫迪在开幕仪式致辞中表示，印度正致力于营造稳定的经济环境，采取进一步开放措施欢迎外国直接投资。印度希望打造世界级的工业和基础设施。

此外，印度还提出打造智慧城市，推动城镇化和劳动生产率的提高。

在一系列政策利好和低油价等有利的外部因素共同作用下，印度经济运行状况出现显著好转。通胀已降至目前略高于５％的水平，经济也重回快速增长轨道。印度中央统计局最新公布的数据显示，２０１４至２０１５财年（截至今年３月底）印度国内生产总值（ＧＤＰ）增长率为７．３％，其中２０１５年一季度ＧＤＰ增速为７．５％。

中印经贸合作促进双赢发展

印度经济的特点正好呼应了中国企业“走出去”的趋势，“中国投资、印度制造”正成为中印经贸发展的契合点。中印两国同意努力实现２０１５年双边贸易额达到１０００亿美元目标。从上半年情况看，中印之间出现不少有利于促进两国发展经贸合作的积极趋势，其中包括莫迪访华、中印地方经济合作势头加强，中国企业在印度投资日趋多元化。

今年５月莫迪对中国的访问极大地深化了中印经济合作，不仅进一步加强了中国企业到印度的投资兴趣，也增强了印度企业扩大与中国的经贸与投资合作的热情。

印度总理莫迪在访华期间发表演讲时表示，经贸合作可以进一步增进印中两国共通与发展。他说，印度已经并将进一步调整政策、改善环境，让中国企业家“便利、舒适”地在印度开展商务活动。