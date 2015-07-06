希腊显现比特币避险属性？ 仅少数地区接受比特币

比特币价格周一(7月6日)凌晨便大幅飙高，之后虽有所回落但总体仍处高位。希腊公投结果为“反对”，欧元下挫令比特币/欧元大幅走高，比特币/美元也有所上涨。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)本交易日凌晨自260附近直线飙高至274一线，当前温和交投于268上方。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)本交易日凌晨自236飙高至247，随后温和回落，目前交投于244附近。

zerohedge.com刊文称，如果要说比特币新西兰盘初的飙涨意味着什么的话，那就是在市场流动性不足背景下风险厌恶情绪的喧嚣。

希腊公投结果显示，反对票占61.3%、赞成票占38.7%。“反对”者取得令人吃惊的胜利，推翻了此前的民调结果。多份民调原本预期两方力量不相上下。

这一结果表明希腊人不愿意接受债权方新的撙节措施，但这也意味着希腊向着退欧的方向更近一步。法国巴黎银行认为，希腊未来退出欧元区的概率高达70%。

各方在接下来的48小时将进行商讨，这或许决定着希腊的命运。德意志银行认为，债权方提供更宽松的贷款条件和希腊违约但留在欧元区的概率是很低的。未来要么达成新协议，要么就是退出欧元区。

总之，在希腊问题对全球汇市、股市及商品市场产生普遍影响的背景下，预计比特币价格波动率也将上升。

而且，在比特币是否能够对冲市场风险厌恶情绪这一点上，投资者仍需保持警惕。

希腊比特币交易所BTCGreece创始人Thanos Marinos表示，希腊一直有新的比特币投资者，过去几周的人数增加了600%。

Marinos同时指出，尽管没有希腊的人数增幅多，过去几周全欧洲新增比特币投资者也增加了300%。

但是，据BitcoinMaps公布的数据显示，在雅典只有六七个地方接受比特币付款。