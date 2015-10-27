欧元/美元10月27日交易策略及技术分析

欧元/美元日内的交易策略进行分析。内容如下：

受欧洲央行行长德拉基鸽派言论影响，欧元/美元上周五跌至1.0997一线，汇价昨日更是跌至1.0989低点。

这一现象表明，汇价自8月高点1.1715始的跌势得到延续。预计后市将进一步看向1.0960/70区域。不过，超卖环境预计将令汇价在1.0938附近获得支撑，并且很有可能在本周晚些时候反弹。

上行方面，欧元/美元只有升穿1.1296，才会出现第一个阶段性见底信号，届时也才有可能进一步看向1.1319/20水平。

目前对欧元/美元的偏好维持看跌，汇价已经刚重启自1.1713以来的跌势，其自1.0461开始的反弹已经结束，原本更上方目标指向1.1810，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌势的38.2%回撤位。

下行方面，如果欧元/美元进一步深跌，则下一目标指向1.0807支撑位，若跌破则将为测试1.0461铺开道路。

上行方面，如果欧元/美元突破1.1139阻力位，则对其偏好转为中性，并可能在启动新一轮跌势前先展开一些整理。

更大范围图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自长期顶部1.6039开始的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后将于1.0461下方刷新低位。