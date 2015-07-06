希腊退欧风险“殃及池鱼” 马来西亚林吉特贬至2005年来最弱

马来西亚林吉特大幅贬值，盘中兑美元一度跌至2005年取消盯住美元汇率制度以来最低水平，主要因希腊退欧风险加剧，降低了投资者对新兴市场资产的需求。

周一（7月6日）亚市早盘，美元/林吉特大幅飙升上扬至3.8070，该水位为2005年以来新高，目前汇价继续于高位附近徘徊。日内知名外媒报道也指出，马来西亚林吉特大幅贬值，盘中兑美元一度跌至2005年取消盯住美元汇率制度以来最低水平。这主要因希腊退欧风险加剧，降低了投资者对新兴市场资产的需求。

盘中美元/林吉特最高上探3.8070，历史上自1997年泰铢贬值拖累林吉特大跌35%后，次年美元兑林吉特被定在3.800的固定水平，之后于2--5年取消盯住美元的汇率机制。

2015年目前为止，马来西亚林吉特成为表现最糟糕的亚洲货币，围绕国有投资公司1Malaysia Development Bhd的政治争论加剧林吉特的贬值势头。与此同时，布伦特原油较2014年高点回落48%，这导致惠誉警告作为原油净出口国的马来西亚财政状况不断恶化，其债信评级可能遭下调。

6月30日惠誉在一份评估中并没有下调马来西亚信用评级，而是将评级展望从负面上调至稳定，这令林吉特受到提振而出现短暂涨势。