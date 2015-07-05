希腊，作出你的选择吧：公投及结果发布时间

希腊将在周日就是否接受国际债权人的新协议举行公投，公投的结果或关乎希腊在欧元区的命运和该国的政治经济前景，以及希腊人民的未来。

当地时间7月5日，希腊人民将举行全民公投日，选择是否接受国际债权人的新一轮救助提议。

此前，总理齐普拉斯号召民众对债权人的协议投反对票，但如果希腊人民多数赞同新协议，齐普拉斯就要辞职走人，同样走人的还包括财政部长瓦鲁法基斯。

如果否决新协议，希腊将失去一切国际援助。此前，希腊已经对国际货币基金组织（IMF）债务违约，IMF表示，在希腊偿清拖欠债务前不会批准新贷款；12个月内如果希腊继续对IMF产生拖欠，执董会可能会考虑宣布希腊丧失从基金组织贷款资格。在新协议被拒绝后，欧盟也很难在给希腊提供援助了。最近希腊老人领不到区区养老金的报道令人悲哀，如果希腊果真退出了欧元区，该国经济前景恐怕严重恶化，希腊人民尚未脱离苦难又堕入了地狱。

虽然齐普拉斯强调否决草案不意味着“退欧”，且据近日民调，七八成的希腊民众希望留在欧元区，但欧元集团主席戴塞尔布卢姆周四对希腊发出迄今为止最强硬的警告，称若希腊本周日的公投否决国际债权方——欧盟、IMF和欧洲央行的方案，债权方将不再与希腊进行新的谈判，希腊将失去在欧元区的根基。不过，欧洲理事会主席图斯克周六表示希腊公投并不关乎希腊是否留在欧元区。

彭博最新公布的IPSOS民调显示，“赞成”以44.0%领先于“反对”的43.0%。

摩根士丹利(Morgan Stanley)指出，如果公投的结果是反对救援方案，希腊退出欧元区的概率将上升至75%。在此前的报告中，大摩经济学家将希腊退出欧元区概率从45%提高至60%，称其为“大概率事件”。在最新报告中，大摩认为周日公投如果为赞成救援方案，希腊退欧概率将小幅下降至55%左右；如果为反对，则升至75%。

大摩经济学家认为，如果公投结果为赞成，希腊政府的合法性将面临问题，30天后可能要重新选举。

希腊公投及结果的发布时间：

公投将在北京时间周日（7月5日）12:00-22:00举行。

出口民调发布时间：北京时间周一（7月6日）00:00

20%的选票统计结果发布时间：北京时间周一（7月6日）01:00

50%的选票统计结果发布时间：北京时间周一（7月6日）04:00

70%的选票统计结果发布时间：北京时间周一（7月6日）05:00

90%的选票统计结果发布时间：北京时间周一（7月6日）07:00