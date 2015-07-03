6月美国铸币局金币销量环比大增150% 同比增长20%

巴克莱(Barclays)在报告中称，美国铸币局的金币销量在6月的四周中环比增长了150%。全部销量同比也有增长，增幅20%。美国铸币局数据显示，6月美国鹰金币销量达到7.6万盎司，比5月的2.15万盎司增幅巨大，达到253%。

数据显示，美国铸币局6月的金币和银币需求有很大增长，增幅达到100%

巴克莱(Barclays)在报告中称，美国铸币局的金币销量在6月的四周中环比增长了150%。全部销量同比也有增长，增幅20%。

美国铸币局数据显示，6月美国鹰金币销量达到7.6万盎司，比5月的2.15万盎司增幅巨大，达到253%。

从5月至6月底，金价的跌幅则有差不多1.5%。

今年上半年，美国鹰金币的销量为27.3万盎司，较去年同期的26.6万盎司也有上涨。

美国水牛金币的销量在6月也有所增长，但上半年同比有大幅下跌。

6月水牛金币销量2.1万盎司，比5约的9500盎司有121%的增幅。但上半年的销量为9.65万盎司，比去年同期的11.15万盎司有很大下跌。

美国鹰银币今年至今销量2180万盎司，去年同期销量2413万盎司。

6月美国鹰银币销量484万盎司，比5约的202万盎司有139%的增幅。自5月至6月底，银价下跌近7%。