非农意外逊于预期 美债价格上涨

美国国债价格周四(7月2日)上涨，在上日遭到抛售后反弹，因数据显示6月美国就业岗位增速放缓，令人怀疑美联储会否在今年稍晚结束其近零利政策。

指标10年期美国国债价格上涨7/32，抹去非农就业数据公布前录得的跌幅。其收益率最新报2.391%，较周三尾盘下跌3个基点，本周收益率下滑8个基点。

其他多数年期的国债收益率下降2-6个基点不等，30年期国债收益率持平。

美国劳工部公布，上月非农就业岗位增加22.3万，不及预期的增加23万个。另外，4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万个。

最新的就业报告显示薪资没有增长，分析师说，这可能使美联储失望，因美联储指望薪资不断增长来扶助支持消费者支出，并推动通胀上升至美联储设定的2%目标。

“最令人失望的是薪资数据。它从之前取得的进步中倒退下来，”全球最大资产经理贝莱德的固定收益首席投资策略师Jeffrey Rosenberg说。

在6月非农就业报告后，美国利率期货上涨，反映交易商预计美联储不会在今年升息。

另一方面，一些分析师表示最新的就业数据不是那么低迷。如果夏季就业市场动能再度加强，美联储仍可能在9月升息。

美国金融市场将因独立纪念日假期在周五休市。在美国三日长周末假期前，担心周日希腊公投的交易商买入避险的美国国债。希腊将就救助条款进行公投。

希腊总理齐普拉斯周三呼吁希腊人在公投中反对救助条款，以迫使债权人放宽对希腊的节支要求。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆周四表示，希腊公投结果若是“反对”，并不会提高他们在谈判中的筹码。

投资者希望多数希腊人会在周日的公投中投票“支持”救助条款，这将暗示希腊不会退出欧元区。交易商担心一旦希腊退出欧元区和不使用欧元，将引发金融市场动荡。

“希腊公投结果可能是下周的大消息。它的影响可能会很大，但只会是短暂的，”Federated Investors的Don Ellenberger说。