美国正式开放股权众筹市场

北京时间11月2日早间消息，美国证券交易委员会(SEC)上周五完善了一系列政策，为普通人提供了原本只有大资金才能参与的投资机会。

此次改革的核心是《创业企业促进法案》(JOBS Act)，这项法案已于三年半之前获得通过，其中的很多内容已经落实。

但SEC此次正式以3比1的投票结果向更多人开放了所谓的“股权众筹”市场。创业公司现在每年可以通过在线平台融资不超过100万美元。

《创业企业促进法案》的支持者表示，此次改革将为投资者提供公平的机会，也将使创业公司有能力通过更多人实现融资。批评人士则担心，寻求融资的创业公司面临的要求可能太苛刻，而水平不高的投资者可能因此亏损。

创业公司一直在使用SeedInvest、Quire和CircleUp等平台寻求融资，但也只面向“合格的投资者”开放。合格的投资者指的是净资产超过100万美元，或者年收入超过20万美元的人群。

现在，不合格的投资者虽然也可以投资，但SEC已经设定了上限，防止其亏损过大。

Quire CEO艾琳·格林(Erin Glenn)表示，开放私有公司投资将有助于帮助更多种类的公司获得融资，也有助于培养更加多样化的投资者群体。

在风险投资公司中，负责制定决策的只有8.2%为女性，2%是黑人或拉丁裔。

Quire等在线门户需要对通过其平台寻求融资的企业展开背景调查，不符合要求的企业将被拒绝。而创业公司必须向这些平台提供充分信息，以供投资者评估。

作为此次投票唯一的反对者，SEC委员迈克尔·皮瓦沃(Michael Piwowar)对这些新规的可行性表达了担忧。他表示，这些新规的要求太多，充满了复杂的条款，可能阻止一些试图融资的小企业。

不过，只有融资计划超过50万美元的企业才需要提交经过审计的财务报告。融资计划在10万至50万美元的企业必须进行外部财务评估，但不必进行审计。融资计划不超过10万美元的企业可以提交自己的财务报告。

SEC委员卡拉·斯坦(Kara Stein)表示，该机构将展开为期3年的研究，以评估众筹行业的发展。“让我们共同关注实验进展吧。”她说。