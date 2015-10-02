俄罗斯经济：哀鸿遍野

美元上涨将导致资金从新兴市场回流欧美，是懂点经济的人所共知的道理。而百年来的历次世界性或区域性经济危机，诱因都源于此。

去年到今年美元上涨了25%，导致如今委内瑞拉、俄罗斯、巴西等新兴市场的国家经济哀鸿遍野。而中国股灾和一次意外的年度级货币贬值，更导致了全球经济恐慌，诸如马来西亚等小国已经出现了货币危机。

最新的情况是：

据报道，委内瑞拉通胀率或已达180%

【委内瑞拉发行量最大报纸之一《国民报》报道称，该国9月通胀月率达16.9%，创25年新高；通胀年率达179.5%，与穆迪本周预测的基本一致。令经济学家惊愕并让反对派感到恼火的是，在去年12月通胀率达到68.5%成全球最高后，委内瑞拉政府就再未发布过新的价格数据。委内瑞拉上月刚获中国50亿美元贷款，还欠200亿美元未还。】

据CNBC，俄罗斯数十万人申请破产

【严重的经济衰退让俄罗斯人背负沉重债务，从10月1日开始，俄罗斯历史上将首次允许个人申请破产。根据一项新的立法，总债务超过50万卢布、逾期90天未偿还的居民可申请破产。俄央行[微博]副行长Pozdyshev表示，预计约有50万人会立即利用这一法律。俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)负责监控信用记录的联合信用署估算，58万俄罗斯人将在10月1日立即获得申请破产资格，约占总负债者比例的1.5%，最后寻求破产的人数可能远远高于这一数字，因为逾期90天以上未偿债的650万人同样具备申请资格。】

可是，这根本不是终点，而仅仅是中点。

【BT Investment Management Ltd。和Saxo Capital Markets表示，美联储不情愿加息不会造成美元偏离上涨轨道。

BT Investment驻悉尼固定收益主管Vimal Gor表示，随着使用低成本资金购买高收益资产的投资者被迫解除所谓的套利交易，美元不断走强。他帮助公司管理着超过100亿美元的资产。Saxo Capital Markets驻新加坡策略师Kay Van-Petersen说，美元正在扭转过去10年的下行走势，其涨势将推动洲际交易所的美元指数未来三年上涨至少25%。

“美元非常稳固地走在一个明显的上行周期中，”Gor表示。“最终，美元走强将令全球经济承压，但是上行周期将持续下去，可能除了日元以外的几乎所有货币都将贬值。”】

中国的经济学家也支持这一判断，【据国泰君安首席经济学家林采宜昨日提出美元将持续升值三年以上的预测，并认为未来人民币汇率的波动幅度会增大。

以上观点是林采宜在宜信财富2015全球资产配置系列论坛上提出的。

林采宜在演讲中回顾了美元指数升值的四个周期：第一个是1980到1985年，第二个是1995到2000年，第三个是2008年，该周期由于经济危机的特殊情况最为短暂，第四个就是从去年下半年以来。除了2008年的危机以外，其余三次都是由美元利率的上升所推动的。她认为，这次和1980年以及1995年的情况虽然不完全相同，但是很多节奏非常一致，长期的升值周期通常在5年左右，而从去年7月份到今年9月份已经走了1年，因此美元升值还有3年以上。至于升值的幅度，林采宜认为“50%是起码的，从去年到今年已经快速上扬了25%”。

林采宜分析道，货币升值取决于三个条件，第一个条件是整体劳动生产率的提高，这是经济强劲有力的基石。第二，取决于整个社会的风险偏好，当判断一个经济体是走向繁荣还是走向衰退，风险偏好即投资或者体现为投资重要指标的信贷很重要。第三，紧缩的货币政策。美元史上四次美元指数大幅升值中三次都是在紧缩的货币政策背景下。

从现在的美元宏观经济环境来看。第一，劳动生产率明显高于日本和欧元区，中国和新兴经济体理论上来说比欧盟和日本略低。第二，短期利率的上行，根据IMF的预测，2016年美元的短期利率可能会升到1.91%以上。第三，美国的信贷数字，它能非常准确地反映整个经济的冷热程度。】