美国人不奢侈 全球经济就悬了

在过去六十年的绝大部分时间内，这些非必需消费在经济增长中扮演着“第二大重要”的角色。扮演“头号重要”角色的是杂货和住房等更为最重要的项目的支出。

11月3日晚间消息无论人们对这一现象的原因做出怎样积极或者消极的解读，都不能改变一个最基本的事实——全球经济正越来越依赖美国人更多花钱购买他们其实并非真正需要的东西

一项消费者支出数据，给出一个简单但可能有点让人费神的答案：越来越多的买了自己并不需要的东西的人。

任何旨在区分“想要”和“需要”的努力，都带有主观性。对于一个人来说，是奢侈品的东西，对于另外一个人来说，或许就是必需品。如此说来，美国商务部经济分析局追求的某些支出种类 ——比如说珠宝和饭店，可能是属于“没有也无所谓”的范畴。然而，此类商品和服务，却在个人消费中占据20%的高份额，在截止9月份的三个月内为2.3万亿美元(按年计算)。

在过去六十年的绝大部分时间内，这些非必需消费在经济增长中扮演着“第二大重要”的角色。扮演“头号重要”角色的是杂货和住房等更为最重要的项目的支出。但是，现如今，角色已经发 生转变。自2009年中旬经济开始回暖以来，消费者用在购买自己并不需要的东西上的支出越来越多，经通胀调整后年化增长率高达3.3%，而用在其他物品上的支出增幅为2%。

对于非必需支出的越来越重要，存在各种各样的解释，有积极的，也有消极的。从令人高兴的一面来讲，它可能是整体经济繁荣发出的一种信号：如果人们的基本需要得到了很大程度上的满足 ，那么消费或多或少会转向可自由支配的物件。值得注意的是，在前两轮经济衰退中，非必需支出均比必需支出下滑的速度快很多。

从令人沮丧的一面来说，它可能反射出财富越来越集中在有钱人手中。对于有钱人来说，很大一部分支出被用于奢侈商品和服务上。近几十年来，他们的收入遭遇更大的波动，因而他们的支出 也出现大幅度波动。在经济复苏过程中，富人的非必需商品支出增长迅速，从而带动了非必需商品市场快速增长。

不管哪种解释是对的，对于脆弱的全球经济来说，答案都是一样的：如果你想要全球经济继续增长，你最好祈祷美国人继续购买自己并不需要的东西。