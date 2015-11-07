美中产上层已空壳化 恐难再支撑消费经济

Quartz网站刊文，指出了美国经济的一个潜在的重大威胁。被认为是财务状况较好，足以靠着其消费支出支撑整个国民经济的中产阶级上层，其实作为经济支柱是非常脆弱的。他们赚得多花得多，储蓄太少，一旦遇到意外或者退休，就将不得不迅速削减支出，而经济也必然因此受到严重的冲击：

你是否挣着得体的工资，但是却又过着月光的日子？如果答案是肯定的，那么，你也是属于一个在美国正日益扩大的人群——收入富人、资产穷人。

说起银行账户空空如也，我们往往都觉得只有收入最低的人才会如此。可事实是，许多美国的中产阶层，甚至是中产偏上的人群，也都几乎没有任何紧急资金储备，更不必说为退休做好财务准备了。现在，经济开始复苏已经有几年了，可这些人的日子依然过得狼狈，这就使得整个美国经济显得脆弱起来。

美国人的家庭收入中值大约是5万5000美元。如果能够达到这个水平，就会被认为财务状况不错，尤其是在那些生活成本较低的地方。问题在于，这只是你入手的钱，关键却在你能够留下多少。下面的数据分析了40岁到55岁的中产阶级上层(家庭收入在5万到7万5000美元，以及7万5000到10万美元)的金融资产状况。所谓金融资产，是不计一个家庭的住宅、汽车或者生意的其他所有资产的总和，当然也包括退休储蓄。

哪怕是工作了很多年，收入较高的人，其典型金融资产额度也只有7万美元，这甚至还比不上一年的年薪。这只是个平均数字，事实是，40岁到55岁的中产阶级上层，有25%左右金融资产还不到1万7500美元。其实，这并不是什么新鲜事。金融资产在整个1990年代呈现增长势头，而金融危机之后到现在都没有走完复苏之路。不过必须指出的是，金融资产的增长很大程度上是因为401(k)退休计划的日益普及。1980年代，企业界的主流做法是为员工提供固定给付的退休金计划，而现在，是要靠员工自己储蓄和投资了。

当然，401(k)储蓄可能在相当程度上取代了其他的储蓄。不必说，人们对退休账户进行供款之后，可以再投入其他地方的钱已经不剩多少，而且他们或许也觉得自己不必再额外储蓄了。不过，这也就意味着一旦遇到紧要关头，人们很可能也只能指望这些储蓄了。这可是一个糟糕的选择，因为退休账户往往流动性交叉，而且提前支取还会遭到罚款。中产上层平均而言除开退休账户就只有1万2200美元金融财富，这一事实确实令人沮丧。更要命的是，在这一群体当中，大约25%的收入较高者2013年只存下了3200美元。因此我们也就不难理解，为什么遇到紧急状况，四分之一的美国家庭甚至连2000美元都拿不出来。

如果你再考虑到中产上层同时还背负着债务，则眼前的景象只能是更加暗淡。

这些债务当中的大部分都与住宅有关，不过学生贷款所占的比例也在迅速增长。就资产而言，大多数财富依然与房地产有关。房地产危机已经证明，如果你除开房子之外没有多少流动储蓄，那你的处境就是危险的。一旦你失业，每月的还款就可能成为你无法解决的问题。

美国经济主要是依靠着消费支出发展繁荣的，这已经是老生常谈。在这一前提之下，似乎家庭背负高债务来换取经济景气也就成了正当行为。然而，这其实是错的。真正健康的经济的基础不应该是消费，而应该是人们的生产和创造。要支持这些活动，消费支出就必须是稳定的和可预测的。

没有储蓄的问题就在于，一旦遇到状况，或者是一旦退休，你就会突然发现自己需要节衣缩食。到那时，不单单是这些具体的个人会感到痛苦，宏观经济也将受到折磨。以为只有收入低的人才脆弱，那就大错特错了。