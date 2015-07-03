银行股成A股最安全选择

截至周四，金融股连续六个交易日领跑大盘，创2013年1月以来之最，而金融股波动率和大盘相比则为一年以来的最低水平。Sanford C.Bernstein & Co销售交易员Ayush Nagaraj表示，图形显示，金融股将会上涨。

“从技术角度来看，金融股走出了下行趋势，势头强劲向上。”Nagaraj表示，“金融股是亮点。”

中国的银行股已经翻身，从拖大盘后腿的板块一跃成为了领跑板块。投资者大举逃离“新经济”概念股，截至6月12日，在“新经济”概念股助力下，中国股市涨势引领全球。Forsyth Barr Asia Ltd。认为，金融股最能受益于货币宽松和政府支持的投资机构涉水股市。

沪深300金融地产指数本轮下跌走势中累计走低17%，而科技和工业类股票跌幅超过29%。较大银行的表现更佳：中国市值最大的银行——工商银行股价基本未有下跌，中国银行股价小幅下跌1.8%。

周四，沪深300指数下跌3.4%，10个行业指数中，金融地产指数表现最佳，跌幅仅0.4%。金融地产指数的30日波动率指数为55.2，与沪深300指数相比创出2014年6月以来的最低水平。沪深300波动率指数升至2008年以来的最高。

政府干预中国金融股，尤其是银行股是货币政策放宽的受益者，但是更重要的是，银行股也是政府直接干预市场的目标，”Forsyth Barr Asia的香港和大陆销售交易员Bill Bowler表示。他表示，有猜测称，主权财富基金下属的中央汇金投资有限公司已经在购买ETF以抬升市场。

汇金并未立即回应彭博的邮件采访。工商银行周四大涨5.8%，中国市值最大的公司——中石油股价反弹8.8%，君阳证券行政总裁邓声兴表示，有猜测称与政府相关的基金正在购买权重股。

金融股无法对大盘的抛售免疫。美国银行(17, -0.22, -1.31%)中国股票策略部门主管崔巍周二表示。

看涨迹象

周三，上交所两融余额跌至1.33万亿元(约合2140亿美元)，为连续第八个交易日下降。

动能指标显示出银行股看涨迹象，根据彭博数据显示，金融股占大盘比例上破六个月下行趋势。

Invesco Ltd。一直都在购买银行和地产开发商股票，因为其估值合理。金融地产股指数相对于预期收益的市盈率约为10倍，沪深300指数则为15倍。