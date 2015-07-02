人人网COO刘健：公司私有化先不考虑A股

今年以来，越来越多的中概股开始准备“私有化”，而人人公司的私有化尤其受关注。对于人人网是否考虑A股上市的问题，人人公司COO刘健昨日在接受媒体采访时表示，一切皆有可能，现在先不考虑A股，我们看不懂中国的股票。

据了解，人人公司于6月10日晚间宣布，收到来自人人公司CEO陈一舟、COO刘健提出的初步私有化建议，非约束性“私有化”提议函提议将按照每ADS4.2美元现金的价格或每股1.4美元的价格准备私有化。

刘健表示，人人公司也做股票的运作，但从来没有玩中国的股票，看不懂中国的股票。“中国的股市有它的需求，我们到时候也不排斥，反正到时候再看。”

从 2015年初至今，在美上市的中国公司收到的私有化要约数量已经超过20家。这些公司希望借国内股票市场火爆之势，返回中国A股市场上市。

有股民质疑中概股企业商量好一起搞私有化，对此，刘健进行了否认，表示没有商量过。

“我们公司宣布的那天晚上离我们只有200米的世纪互联也宣布了，过几天一个巨大的世界级的基金同志到我们这儿来，说360会不会私有化，我说肯定会，结果当天晚上宣布了。”刘健解释道。

刘健认为，私有化对人人公司可能不太一样。“我们公司的主业和投资是两块业务，而且主业是在亏损的状态，是受到腾讯为首的同志们的巨大压力的。”

“但是像360，像其他的这些公司，他们的主业其实很好，他们主业是在发展，是盈利的，是有收入的，而且这个收入是高速成长的，他们l回到中国巨大的动力就是说中国股市特别火，新三板更火。”刘健举例说。

刘健认为，中国股市有明显比美国高出很多的市盈率和市值，在美国投资人可能价值趋向更加保守，它的市盈率会有一个成长。