低碳经济”早已成为全球政界、学界和产业界的“热词”。那么，究竟什么是低碳经济，它将带给人们什么？

首先澄清有关低碳经济的几种常见误读。

不“高冷”——低碳经济不一定成本很高，减排反而可能节省成本；不一定都需要很尖端的技术，但需要克服一些政策障碍。

不“清苦”——低碳不是不发展，不是要人们过回“苦日子”，其目标是低碳高增长；不“敌视”高能耗产业，只要这些产业技术水平领先，就符合发展需求。

不“遥远”——低碳经济不是明天才开始做的事，而应从现在做起，许多国家早已行动起来；不只是政府决策层和产业界要考虑的问题，而关乎每一个人，可能影响生活方式，提供就业机会，改善生存环境。

低碳经济以低能耗、低排放、低污染为基础，实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构，核心是技术创新、制度创新和发展观的改变。发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。

低碳经济的好处和特点：

助力科学发展，是避免气候灾难性变化、实现可持续发展的有效方法。温室气体水平过高导致的全球变暖会对人类生活产生负面影响，而低碳经济要求排放尽可能低，尤其要控制二氧化碳这一主要温室气体的排放量。

对经济增长意义重大。曾任世界银行首席经济学家的尼古拉斯·斯特恩就指出，“雇人挖坑然后再填平”也能刺激需求，但不能带来经济的持续增长，加大投入发展低碳经济才是长远之计。

是机会。多国研究机构组成的“全球气候网络”组织曾发布报告指出，低碳经济可为全球创造数以千万计的就业岗位。英国能源和气候变化部评估认为，到２０２０年英国将有超过１２０万人从事“绿色工作”，到２０３０年它对英国经济的价值将达每年４０亿英镑。

是竞争。发展、应用和输出低碳技术，创造新的商机，低碳经济“大蛋糕”可谓诱人。为抢占先机，许多国家都已行动起来。英国早在２００３年就以政府文件形式提出要创建低碳经济，并将其置于国家战略高度；美国奥巴马政府将发展绿色能源作为重要的经济刺激手段，计划借此到２０２０年左右创造５００万个就业岗位；日本也已通过绿色经济与社会变革方案，旨在强化低碳经济，扩大市场规模。

是时尚。低碳经济在消费端的魅力已经有所显现。英国就出现了许多“零碳”超市，通过自备生物质发电机、建筑节能、循环利用雨水等方式打造低碳购物环境；伦敦南部的“贝丁顿零碳社区”更是声名远扬，其建筑、生活等许多方面的低碳设计已成为标杆，２０１０年上海世博会就有一个以此为原型的“零碳馆”。