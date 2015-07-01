银行间债市午盘走稳 PMI弱势予以支持

中国银行间债市周三(7月1日)盘中现券收益率几无变动，利率互换(IRS)则略有上行。早盘公布的汇丰和官方制造业PMI均表现疲弱，但结果未出意料对二级市场影响有限。交易员认为，PMI数据不佳表明中国经济并无起色，且6月高频数据依然黯淡，货币宽松料还将持续一段时间，短端收益率短期还有下行空间，而长端则料维持僵势。

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价在4.1000%/4.0950%，周二尾盘为4.0975%/4.0850%。

国债期货早盘亦维持窄幅震荡，其中国债期货五年期主力合约TF1509早盘收报95.885元，较周二结算价跌0.06%；10年期T1509收报94.710元，较周二结算价跌0.05%。

交易员认为，PMI数据不佳表明中国经济并无起色，且6月高频数据依然黯淡，货币宽松料还将持续一段时间，短端收益率短期还有下行空间，而长端则料维持僵势。

中国6月官方制造业PMI仅持平于前月的50.2，新订单等多个分项指标均指向需求疲软；同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升至49.4，但也落于50荣枯线下方。

另有交易员表示，当前中国经济依然较弱势，6月数据并不乐观，因此宽松政策还将持续。此外，市场普遍预期经济在三季度末或四季度企稳，未来除非基本面出现进一步恶化，长端料仍维持相对平稳；而短端则要仍看后续货币政策，“6月短端收益率早先走出一轮上攻，当前有调整空间。”

与此同时，银行间市场周三隔夜和七天回购利率窄幅波动。尽管今日有不少跨月末的资金集中到期，令资金需求较为旺盛，但供给依旧宽裕，而且在度过半年末时点考验后，流动性整体压力趋缓，资金面料将稳步向好。

交易员指出，本周五起新一轮IPO又将启动，但由于本次没有大盘股，因此对流动性的影响会弱于上次；而今日回购利率开盘价跌幅放缓，未来短期资金价格能否继续下行，可能还需结合公开市场逆回购利率走向来判断。