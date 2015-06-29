亚投行协定签署计划年底成立 第一大股东中国占比三成

亚投行的总投票权由股份投票权、基本投票权以及创始成员投票权组成。按现有各创始成员的认缴股本计算，中国投票权占总投票权的26.06%，印度和俄罗斯投票权分别为7.5%和5.92%。随着新成员的不断加入，中方和其他创始成员的股份和投票权比例均将被逐步稀释。

根据协定，亚投行的法定股本为1,000亿美元，其中实缴股本200亿美元。域内外成员出资比例为75:25。域内外成员认缴股本在75:25范围内以GDP(按照60%市场汇率法和40%购买力平价法加权平均计算)为基本依据进行分配。

目前亚投行总认缴股本为981.514亿美元，中方认缴额为297.804亿美元(占比30.34%)，为第一大股东，印度、俄罗斯分别以83.67亿和65.36亿美元的认缴股本列第二及第三。

亚投行的总投票权由股份投票权、基本投票权以及创始成员投票权组成。按现有各创始成员的认缴股本计算，中国投票权占总投票权的26.06%，印度和俄罗斯投票权分别为7.5%和5.92%。随着新成员的不断加入，中方和其他创始成员的股份和投票权比例均将被逐步稀释。

与现有开发机构合作互补

中国于2014年开始倡议设立亚洲区域新多边开发机构--亚投行。根据协定宗旨为：通过在基础设施及其他生产性领域的投资，促进亚洲经济可持续发展，并与其他多边和双边开发机构紧密合作。

亚投行总部设在中国北京，可在其他地方设立机构或办公室。亚投行设立行长一名，从域内成员产生，任期五年，可连选连任一次。

中国国家主席习近平在会见各国代表团团长时称，“亚洲基础设施投资银行将同现有国际发展金融机构优势互补。中国愿同各成员国一道，将亚洲基础设施投资银行打造成专业、高效、廉洁的新型多边开发银行，共同为促进亚洲和世界经济繁荣作出贡献。”

亚投行协议规定，银行可以向任何成员或其机构、单位或行政部门，或在成员的领土上经营的任何实体或企业，以及参与本区域经济发展的国际或区域性机构或实体提供融资。在符合银行宗旨与职能及银行成员利益的情况下，经理事会超级多数投票同意，也可向非成员提供援助。

亚投行开展业务的方式包括直接提供贷款、开展联合融资或参与贷款、进行股权投资、提供担保、提供特别基金的支持以及技术援助等。

据中新社报导，世界银行行长金墉周一发表声明，向亚投行全体创始成员国表示祝贺。“我们将亚投行看作是一个重要的合作伙伴”，金墉称，有了良好的环境、人力和采购标准，亚投行将与世行等多边开发银行共同解决巨大的基础设施投资需求。

他表示，发展中国家巨大的基础设施投资需求“非任何一家机构所能满足”。全世界每年基础设施投资约为1万亿美元，但其中绝大部分流向发达国家，新兴市场和低收入国家每年基建融资缺口高达1万亿至1.5万亿美元。

至今年3月31日，亚投行意向创始成员国数量增加到57个，涵盖亚洲、大洋洲、欧洲、拉美、非洲五大洲，并包括英国、德国、法国等七国集团(G7)成员。

美国和日本仍没有加入亚投行，称有透明度及治理方面的疑虑。中国牵头的新银行被认为会降低日本及其盟友美国的金融影响力。不过美日两国已同意世界银行和亚洲开发银行(ADB)应该与亚投行在联合贷款方面合作。