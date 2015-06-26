希腊三种结果的欧元策略

摩根士丹利(Morgan Stanley)周五(6月26日)撰文公布了该行基于希腊债务问题三种可能结果的欧元交易策略。

内容如下：

随着希腊最后还款日6月30日的临近，双方似乎未能就达成协议更近一步。现在的焦点就是月末对IMF的偿付，以及对希腊薪资和养老金的影响。而在这之后，7月20日对欧洲央行的偿付将成为关键。

欧元对希腊问题的反应可能不会很简单。资产市场和市场风险都会受到至关重要的影响，至少就短线而言。我们列出了3种希腊问题可能性及欧元对应的表现预期，如下：

1.达成协议、没有资本管制要求

这种情况下，我们预计欧元会延续之前缓慢的跌势，欧元区风险资产价格会走高。欧元区以外的投资者之前已经买入了欧元区股票并在外汇市场上进行对冲，高资产波动率可能令对冲操作被修正，从而增加欧元的卖盘。希腊经济改革将鼓励欧元区的风险厌恶者将资金投向海外，这也将令欧元总体承压。

2.达成积极进展、实施暂时性的资本管制

如果希腊被要求资本管制，且双方达成积极进展。则风险资产将受到挑战，资产价格的下降将令对冲行为减少，投资者会买入欧元。这应该能对欧元构成阶段性支撑，不过我们认为欧元的走强只会是技术性的，而非结构性的。

3.强硬要求资本管制、希腊退出欧元区概率上升

如果无法达成协议，则希腊退出欧元区的概率将上升。我们认为这将是一个最为利空欧元的结果。希腊如果退欧，直接货币交易(OMT)可能被激活。欧洲央行需要扩大QE规模，才能抵制希腊问题的蔓延和市场对欧元区通胀信心的崩溃。因此，欧元供应量的增加将重创市场，大量市场参与者也将做空欧元。欧元/美元可能加速下跌。这种情况下，原本设定的0.98年末目标可能更早触及。