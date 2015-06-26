相比希腊退欧 金融界认为英国退欧才是更大“梦魇

对于欧洲银行界而言，相较于希腊退出欧元区(Grexit)可能性，未来英国退出欧盟(Brexit)的前景才更让人忧心忡忡。

国际金融协会(IIF)周四(6月25日)在法兰克福举办一场金融业会议。尽管就希腊债务问题的协商仍进展不顺，但与会的业内人士却认为，英国留在欧盟对区域长远未来的重要性，要超过希腊。

IIF主席Tim Adams说道：“在我看来，(英国退出欧盟)可能才是更大的‘梦魇’，英国对欧洲经济和生态系统极为重要。未来一年我们都将被不确定性所笼罩。”

英国首相卡梅伦(David Cameron)已承诺将和欧盟讨论双方关系，随后在2017年底之前举行一场公投决定英国在欧盟的去留。

DZ Bank分析师Hans Jaeckel表示：“从机制方面而言，希腊退出欧元区对欧盟工作和架构的干扰(比英国脱离欧盟)更严重，但从精神层面以及对欧盟的前景和意义来看，英国退出带来的风险更大。”

IIF在上次国际社会防止希腊破产的努力中发挥了核心作用。当时IIF官员与法国巴黎银行(BNP Paribas)和德意志银行(Deutsche Bank)等贷款机构的银行家一起，花费数月参与了1,300亿欧元希腊债务条款的重新协商。

在2012年，包括银行、保险商和对冲基金在内的民间投资者遭受了1,000亿欧元的投资损失。

而这一次，希腊债权人大多为其他欧元区国家政府和国际货币基金组织(IMF)等公共行业组织。IIF和银行业者并未参与债务谈判；而银行业者都已大幅削减对希腊的曝险。

西班牙桑坦德银行(Santander)首席执行官(CEO)Ana Botin在IIF会议上表示：“无论最终结果如何，这一次我们的处境都远好于几年前。”