2015/6/26黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/26 11:24

基本面：

"新西兰 至5月12个月 贸易帐(亿纽元) 前值：-26.2 预期：-29实际值：-25.7；新西兰 5月 进口(亿纽元) 前值：40.4 预期：42.9实际值：40.1；

新西兰 5月 出口(亿纽元) 前值：41.7 预期：42.7实际值：43.6；新西兰 5月 贸易帐(亿纽元) 前值：1.2 预期：-1实际值：3.5；以上数据利多纽元、金银、石油、铜镍，利空美元。

日本政府：日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.1%(路透调查为持平)。日本5月经季节调整失业率为3.3%(路透调查为3.3%)。日本5月求才求职比从4月的1.17升值1.19(路透调查为增长1.17)。

日本东证股价指数周五开盘下跌0.19%，报1667.68点，日本股市日经225指数周五开盘下跌0.06%，报20758.43点。该数据利空美元兑日元，利多金银。

欧元区财长们周四(6月24日)结束了一周内的第三次会议，然而协议依旧没有达成。双方在税收、养老金和就业改革等问题仍有严重分歧。为避免下周违约，周六(6月27日)将进行最后协商。而如果周六还不能达成协议，那么欧元区或考虑“B计划”以避免金融市场动荡。目前已有三家债权人向希腊左翼政府摊牌并提出了最终的改革换资金方案。

希腊受援谈判继续无果，周六将重启谈判，欧元短线或有下行压力，默克尔女王下最后通牒，黄金周末收盘或不理想。

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技术面：

昨日金价命悬天涯，1174附近战战兢兢收盘，一根小阴线，MA6下穿布林中轨，金价1174附近受支撑，但是macd没有做多信号。或者说，空头或可能会继续下走。四小时图显示1174支撑继续有效，macd继续收阳，dif与dea走势看多。但是ma6布林轨继续看空。

今日观点：

综上所述，1174附近不破，金价难以下跌，走势会继续震荡，全局走势追踪希腊周六谈判，稳健的话等待希腊公开结果，但如果，跌破了1174那就是继续看空。

今日思路：

阻力位1180.88、1187.94；支撑位1172.75、1167.39、1152.5；

1、黄金1174.17不破做多，止损1170止盈1180.88、1187.94；

2、黄金1174.17跌破做空，止损1179止盈1167、1152；

3、白银15.81不破做多，止损15.73止盈16.09、16.36；

4、加元1.2335企稳做多，止损1.2274止盈1.2384、1.2565；

5、澳元0.7722突破做空，止损0.7753止盈0.7624、0.7601；

6、日元123.46突破做空，止损124.15止盈122.82、122.45；

7、欧元1.1167不破做多，止损1.1134止盈1.1284、1.1402、1.1468；

8、英镑1.5845不破做空，止损1.5929止盈1.55491.5253；

9、瑞郎0.9385不破做空，止损0.9415止盈0.9282、0.9176；

10、镑日194.73不破做空，止损195.87止盈195.19194.70、193.51；

11、欧日138.03跌破做空，止损138.72止盈137.66、137.28、134.64；

12、美指95.66突破做多，止损94.6止盈97.56、97.78；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差