两大市场面临十五年内第三次泡沫

Lindsey Group的市场策略主管Peter Boockvar周四（6月25日）表示，债券市场正在形成泡沫。Boockvar表示，“这是固定收益市场十五年内的第三次泡沫。从我所见到的来看，至少过去两月，从德国10年期国债收益率上升至1.00%开始，固定收益市场的气氛正在缓和下来。”

相类似，过去两月，美国10年期债券下跌，收益率上扬25.0%。

根据美国投资协会（ICI，Investment Company Institute）的数据，债券基金上周流出41亿美元，高于此前一周的29亿美元。

自年初以来，投资者向债券基金投入427亿美元，而去年为435亿美元。

Boockvar表示，“投资者涌入固定收益市场，这里存在大量的流动性。他们呆在固定收益市场，如果固定收益市场出现拐点，这里存在风险。”

股市方面，散户投资者错过了整个涨势，因为他们去年从股市撤出了602亿美元，今年再度撤出455亿美元。

在股市创出新高，维持高位之时，ICI数据法深醒。至周三收盘，标普500今年上涨了2.41%，该指数去年上涨了11.0%，2013年上涨了30.0%。

Boockvar已担心股市一段时间，他表示，“散户投资者被八年内两次熊市搞得头焦额烂。在看到潜在的风险后，他们停止了进入股市的步伐。”

股市和债市泡沫的破裂可能会促进黄金的避险需求和投资替代需求。