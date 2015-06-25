焦点不再是希腊——欧美平价派对再次歌舞升平

部分汇市分析师认为，随着利率差异重新成为市场主题，欧元兑美元的“平价派对”可能再次歌舞升平起来。法兴企业与投资银行部的全球经济主管Michala Marcussen表示，尽管希腊债务谈判吸引了大量市场目光，但焦点正逐渐回到美联储(FED)方面。“我们认为，最终货币政策会成为驱动欧元/美元涨跌的最关键因素。因此未来汇价可能会测试平价水平。”

欧元/美元年内累计下跌近8%，汇价目前较3月创出的12年低位更要高出大约7个百分点。

过去数周来，欧元/美元被希腊与债权方之间的马拉松谈判所“绑架”，时至本周三(6月24日)，希腊债局依然没有突破性的协议出台，由于希腊不愿作出改革让步，债权方也逐渐失去耐性，“希腊退欧”的风险再次浮出水面。

法兴企业与投资银行部(Societe Generale Corporate & Investment Banking)的全球经济主管Michala Marcussen表示，尽管希腊债务谈判吸引了大量市场目光，但焦点正逐渐回到美联储(FED)方面。“我们认为，最终货币政策会成为驱动欧元/美元涨跌的最关键因素。因此未来汇价可能会测试平价水平。”

复苏？复苏！

欧元/美元3月触底以来的反弹可能的解释之一是美国经济数据的疲软，这让不少投资人开始质疑美联储年内加息的可能性。

但最新的数据显示，美国经济重新获得扩张动能，而9月收紧货币政策的几率已得到不少委员们的公开认可。

美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)本周稍早表示，美国经济或已为9月加息和12月的再一次加息做好准备。

Berenberg Bank首席经济学家Holger Schmieding认为：“美联储相比希腊债局是更大的欧元涨跌驱动因素，希腊只能制造短期波动，但美联储和美国经济形成的是市场趋势。除非美国经济给出明确的颠覆信号，否则美联储将在7月晚些时候暗示9月加息的可能。”

只关乎利率

在货币政策收紧的预期环境下，欧元无疑是被看空的，即便欧元区经济数据相对改善，而希腊债务危局的外溢效应也相对数年前可控。

法兴的Marcussen表示：“令人感觉讽刺的点就在这里，当关注一系列汇率涨跌因素时，你可能去参考长期公允价值，你可能会质疑国际收支情况的对比状态，再加上经济复苏的推进，这些因素都指向欧元走强。”

Marcussen补充说：“但当结合相对货币政策前景时，美联储开始收紧货币政策的预期对于美元是一种支撑。”