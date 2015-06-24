2015/6/24黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/24 14:24

基本面：

"周一，在希腊递交了一份紧急改革协议之后，希腊似乎有希望于本周与其债权人签署改革救助协议。

在布鲁塞尔的紧急峰会中，这一系列的改革措施被递交给欧元区各财政部长及领导。新的计划包括，给企业和富人征收更高的税，抑制提前退休以及社保缴费，但是养老金和公共部门减薪方面没有做出任何改动。

希腊和欧元区各领导就这一计划展开讨论，欧洲理事会主席唐纳德·图斯克(Donald Tusk)表示，该协议迈出了积极的一步，达成协议的可能性更高了。

但德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)采取了更为谨慎的态度，她表示，不能作出任何保证说将要达成协议。这里还有很多的事情需要处理。她的言论得到了IMF主席斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)的响应。

预计周三将继续讨论该提案，周四欧元区领导人将再次检查该计划然后决定接受还是拒绝这一提案。

但是希腊6月30日需偿还IMF 16亿欧元的欠款，但该国还没有获得其救助计划最后一笔72亿欧元的救助金，希腊支付债务的希望依赖于其能否接受债权人提出的改革。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周一(6月22日)飞往布鲁塞尔参加会议，试图避免希腊违约，成千上万的希腊人民则聚在雅典市中心反对紧缩政策及希腊退欧。

齐普拉斯及其左翼政党1月因为反对紧缩的承诺而当选，但是他们现在将面临违背承诺的风险，因其提供给其债权人的改革方案。希腊央行5月底对希腊银行业的紧急流动性援助从4月的743.7亿欧元升至775.8亿欧元。

关于希腊这个问题，德国与法国，站着人说话不腰疼，言辞与态度前后不一，虽说要支持希腊，但是他们不出钱，扮演的是游说人的角色，一边替希腊说好话，一边准备着希腊退欧防备。齐普拉斯面临着债权人和国内的矛盾冲突的压力，希腊前景堪忧，甚至有可能会导致希腊政局的不安。

"

技术面：

终于周二再继周一跌势，击破了1184的支撑，日线收到中阴线，macd收阴线，dif与dea继续看空，4小时金价在1176获得支撑，但这是短暂的，很容易被击破，因为日线级别与周线级别都是看空走势，所以这个是日内要关注的，macd金叉，说明至少白盘击破有点难度；而欧元就显得有点复杂，日线级别与四小时级别似乎在1.1167附近有支撑，但周线级别的macd是看空走势，所以不可盲目操作，这可能与到希腊问题有关，可以关注消息面来操作；英镑方面看来比起欧元来要简单得多上周的突破极有可能是假突破，本周初的两个交易日扳回来上周的涨势，日内走势看空。

今日观点：

综上所述，今日黄金关注1176的情况，建议在1179.26不破的前提下做空，止损1185如果击破1176持有。欧元观望。英镑不破1.5904做空。

今日思路：

阻力位1179.26、1184.13；支撑位1172.75、1167.39；

1、黄金1179.26不破做空，止损1185止盈1176、1172.75、1167.39；

2、黄金1180突破做多，止损1176止盈1190.8、1202.34；

3、白银15.99不破做空，止损16.07止盈15.79、15.65、15.54；

4、加元1.2353突破做多，止损1.2329止盈1.2384、1.2565；

5、澳元0.7722突破做空，止损0.7753止盈0.7624、0.7601；

6、日元123.98突破做多，止损123.26止盈125.47、125.84、126.12；

7、欧元1.1167不破做多，止损1.1134止盈1.1284、1.1402、1.1468；

8、英镑1.5845不破做空，止损1.5929止盈1.55491.5253；

9、瑞郎0.9346不破做空，止损0.936止盈0.9268、0.9176；

10、镑日195.81不破做空，止损195.96止盈195.19194.70、193.51；

11、欧日138.47企稳做多，止损138.2止盈139.40、140.35、141.04；

12、美指95.66突破做多，止损94.6止盈97.56、97.78；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差