第七轮中美战略与经济对话将在美举行 今年为何格外值得关注？

中国外交部网站周五(6月19日)发布公告称，中美双方商定，第七轮中美战略与经济对话(U.S.-China Strategic and Economic Dialogue)将于6月23日至24日在美国华盛顿举行。

公告称，中国国家主席习近平特别代表国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪将与美国总统奥巴马(Barack Obama)特别代表国务卿约翰·克里(John F. Kerry)、财政部长雅各布·卢(Jacob J. Lew)共同主持对话。

中国外交部指出，双方届时将就中美关系以及共同关心的其他重大问题深入交换意见。中方愿与美方相向而行，认真落实两国元首达成的共识，加强战略沟通，促进互利合作，妥善处理分歧，推动中美新型大国关系建设不断取得新进展。

海外权威媒体对此分析称，今年的中美战略与经济对话将格外值得关注。当前正值多重形势相互交织的罕见时期，在这种形势之下，此次中美外交与经济官员高层年会或将成为中国开放金融体系和放松外汇管制的重要“推手”。

中国希望国际货币基金组织(IMF)在今年承认人民币为国际储备货币，而美国正试图利用这一点来驱使中国在推动市场化经济进程方面加快脚步。

中国国家主席习近平将于9月对美国进行国事访问，美国也已初步展开总统大选，加之中国将举办明年的二十国集团(G20)会议，这一切都让美国俱备了采取行动的要素。

美国财长雅各布·卢在今年4月初曾表示，中国应放松对资本流动和利率机制的限制，这样才能推动人民币的进一步国际化。这些变化将可帮助中国经济在内外两面更加平衡。

雅各布·卢当时访问了北京并会见了包括李克强总理和汪洋副总理在内的中方高层官员，为在华盛顿举行的两国战略与经济对话做准备。

他当时还表示，使中国减少对人民币汇率的干预仍是美国与中国经济接触的首要任务。

前美国财政部驻中国专员、布鲁金斯学会(Brookings Institution)高级研究员David Dollar说道：“今年是推动中国在开放市场方面取得进展的好年份。”

前美国财政部负责国际事务的副部长、国际金融学会(Institute of International Finance)总裁Tim Adams表示，中美两国需抓住目前时机在这些政策上进行合作，这一点尤其重要。

Adams补充道：“本届美国政府马上就要到期，明年又是总统选举年。”

Mitul Kotecha等巴克莱(Barclays PLC)分析师们4月2日发布报告称，考虑到美国财长呼吁中国推进改革，中国有很大可能性在IMF正式评估人民币加入特别提款权(SDR)之前，扩大人民币兑美元汇率浮动区间。

报告指出，IMF工作人员的技术性工作可能已经展开，正式评估可能在10月或11月前后。再早的重要事件包括中国国家主席习近平在9月访问美国以及中美战略与经济对话。

巴克莱指出，扩大波幅将被视为朝着汇率自由化方向的正确一步，中国也可借此容许人民币贬值而不会被视为有意拉低汇率。