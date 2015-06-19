2015/6/19黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/19​ 10:15

基本面：

"由于周四(6月18日)的财长级谈判宣告破裂，欧元区领导人决定下周一(6月22日)在布鲁塞尔召开紧急峰会，以尽力并迫使各方达成一项希腊协议。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)对记者表示，欧元区援助计划到期之前希腊政府休想收到一份钱的援助款，而且月底它还得偿付国际货币基金组织(IMF)约15亿欧元(17亿美元)。他补充称，希腊若想拿到援助款，就得将援助计划延期。

当被问及希腊是否可能被赶出欧元区时，迪塞尔布洛姆表示：“这样下去的话，我们就是在朝这个方向发展了。”

在美联储决议过后，市场的焦点又回到了美国公布的一系列经济数据上来。当日美国公布的经济数据总体向好，其中当周初请数据、费城联储制造业指数和谘商会领先指标表现均好于预期，而CPI数据和经常帐数据虽然不及预期，但也显示出美国经济良好的增长势头。

表现好于预期的数据显示，美国6月13日当周首次申请失业救济人数26.7万人，预期27.7万人，前值27.9万人。

美国6月费城联储制造业指数15.2，预期8.0，前值6.7。对于该数据，经济学家Jesse Hurwitz指出，费城联储工厂指数令人鼓舞，6月份增长表明非能源商业投资反弹。相对于纽约州调查报告，本次数据显示6月份制造业活动状况更加正面，鉴于制造业基础更广，巴克莱倾向于对费城地区数据赋予更大权重。"

技术面：

昨日金价走势强劲，单边走势，基本不给回调机会，连续突破1189、1200阻力，并刷新月内高点，月线走势来看有望再度探试1218阻力，周线也显示1207阻力的存在，但是macd开始收阳，dif与dea金叉，日线更是收出大阳线，MA6与MA26金叉，macd走势看多，四小时结构则显示macd有所回落，dif出现滞涨，金价当前在1202受阻。

今日观点：

综上所述，今日上方阻力密集，需要冷静看多，更何况今日周线收盘，今日关注1202与1198两个位置，下破可空，上破可多。欧元也是看多走势，不要有恐高心理，英镑也是如此。

今日思路：

阻力位1202.17、1207、1218；支撑位1198.6、1190.05、1186.52、1177.93；

1、黄金1202.15突破做多，止损1198止盈1207、1218；

2、黄金1198突破做空，止损1202止盈1190、1186.52；

3、白银16.19附近做空，止损16.44止盈16.11、15.86；

4、加元1.2205附近做多，止损1.2152止盈1.2242、1.2282；1.0333；

5、澳元0.782不破做空，止损0.7847止盈0.7722、0.7624；

6、日元122.82企稳做多，止损122.5止盈123.27、123.52、124.15；

7、欧元1.1367企稳做多，止损1.1307止盈1.1435、1.1503；

8、英镑1.5845企稳做多，止损1.5734止盈1.5929、1.6012；

9、瑞郎0.9257不破做空，止损0.9267止盈0.9196、0.9158；

10、镑日195.81不破做空，止损196.57止盈195.06、193.66；

11、欧日140.16不破做空，止损140.34止盈139.3138.27、137.01；

12、美指94.47不破做空，止损95止盈93.6、93.1；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差