2015/6/18黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/18 9:05

基本面：

"周三(6月17日)市场进入本周行情走势的高潮。美联储晚间发布了最新的利率决议，最新的经济增长预期和利率中值预期，且耶伦主席还召开了新闻发布会。结果美联储决议内容较市场更为鸽派，同时美联储下调了今年的经济增长预期和明年的利率中值预期，而美联储主席耶伦的讲话也一如既往的表现出鸽派女王的矜持，她淡化首次加息的重要性，强调即便加息也会相当长时间维持低利率。

美联储在决议声明中表示，维持关键利率在0-0.25%不变，预测今年会加息两个25个基点。预计未来升息步幅小幅放缓，短期内经济成长放缓。美联储称，美国经济活动温和扩张，就业增速反弹，劳动力市场松弛问题已经有所缓解，消费开支温和增长，住在行业好转。薪资增速抬头，失业率企稳，劳动力利用率不足的问题将在某种程度上消退。

在新闻发布会上。对于加息问题。耶伦称，目前尚未达到首次加息的条件，FOMC认为加息取决于经济状况达到美联储目标，首次加息时机将逐次会议决定。即使在首次加息之后，货币政策依然保持宽松。不要过高评估首次加息的重要性，美联储加息将是逐步的。是否在9月、12月或3月升息都不重要，重要的是整个升息路径。"

技术面：

昨日金价再度演绎过山车，在市场普遍预期美联储会在当天利率决议会议上释放加息暗号的，但最后美联储还是意外强调了暂时不具备加息条件，金价先跌后涨，强势上攻1189，但最后还是没有攻破1189防线，1184.8草草收盘，日线呈现下阴两倍于上引线的小阳线，不过令多头欣慰的是金价多少还算是站稳MA6支撑，macd还是继续收阳，dif与dea保持多头走势，布林中轨继续下压，4小时图则显示金价在趋势上突破了我们昨日提到的三角形整理空间，但这还不能下定论后期行情看涨，因为在四小时周期上，如果按最近的三个高点来画的话，金价还没有摆脱新的三角形整理，另外在基本面如此强大的美联储决议前金价未能顺利打破1189，后期上涨空间不可高估。

今日观点：

综上所述，今日走势依然不明朗，稳健操作 ，建议继续观望，1187附近不破，可继续短线高空。英镑走势强劲，后市继续看多；欧元力顶1.1355一带阻力，暂且观望为好。

今日思路：

阻力位1182.96、1188.77、1197.43；支撑位1174.66、1170.31、1162.67；

1、黄金1187.9附近做空，止损1192止盈1183.68、1177.05；

2、黄金1188突破做多，止损1183止盈1193、1197.43；

3、白银16.07附近做空，止损16.13止盈15.79、15.57；

4、加元1.224不破做空，止损1.2281止盈1.2201、1.62161；

5、澳元0.7764不破做空，止损0.7879止盈0.7659、0.7597、0.7535；

6、日元122.5企稳做多，止损122.07止盈124.15、125.47；

7、欧元1.1322企稳做多，止损1.1287止盈1.1384、1.1447；

8、英镑1.5878突破做多，止损1.5814止盈1.6387、1.6902、

9、瑞郎0.9234不破做空，止损0.9267止盈0.9196、0.9158；

10、镑日195.06不破做多，止损192.4止盈196.57、198.12；

11、欧日140.16企稳做多，止损139.3止盈141.04、141.91；

12、美指94.47不破做空，止损95止盈93.6、93.1；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差