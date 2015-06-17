6月中旬的“重要事件”来袭：简析美联储会议对油价的影响

目前已至6月中旬，本周最重要的事件就是美联储6月16-17日举行的FOMC（联邦公开市场委员会）会议。对于原油市场而言，重要事件会优先提供指引，所以本次会议的结果如何，也是业者非常关注的问题。

隆众石化网分析师李彦表示，美联储会议之所以重要，是因为美联储的最终决策会影响到美元的表现、进而影响油价。由于原油价格是以美元计价，所以美元和油价呈现负相关的关系：美元走势越强，油价承受的下行压力越大；美元表现越疲软，油价获得的利好支撑越明显。一旦美联储决定进行加息操作，美元将明显飙升，进而对油价形成压制。

可以看出，美元指数与油价呈现出明显的反相关，尤其是近期美元持续走软、对油价的支撑作用较为明显。近期美元指数没有强势上扬，表明市场对美联储6月可能加息的预期并不强烈。

本次会议此前曾一度被认为是美联储首次加息的关键时点，但今年一季度的美国GDP数据意外疲软、就业增长远低于预期，导致市场预期加息或将推迟至9月。本月的《华尔街日报》调研显示，72%的经济学家预期美联储将于9月加息。

从上表可以看出，如果美联储6月不加息，那么对油价的潜在利空将不复存在，美元可能会再度走软，其走低程度将视市场反应而定。目前综合主流观点来看，本次美联储会议宣布任何政策变化的概率几乎为零，美联储也不太可能发出何时加息的明确信号。也就是说，若美元走低，油价或将有机会在6月中旬获得一定的利好支撑。