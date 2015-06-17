2015/6/17黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/17 8:50

基本面：

"周二(6月16日)市场交投气氛依然沉闷，随着周三美联储决议的临近，市场投资者开始严肃认真起来，屏息凝神等待美联储给出新的指引。周二市场上，美元指数小幅走高至95关口附近，受良好房市数据支撑；欧元兑美元回落跌至1.1250，受疲软数据、OMT被欧洲法院认可以及希腊忧虑打压；现货金价回落走低，受美元走强打压；美国原油上涨，因热带风暴在德州登陆且原油库存继续减少。

另外，来自希腊的消息也对欧元构成了一定的压力。由于担心周四欧元区财长会议上，希腊难以与债权人达成协议，欧元区官员正在讨论本周日召开一个紧急首脑峰会来解决希腊危机。

如果希腊与债权人无法在周四的欧元区财长会议上达成协议，欧元区官员或于周日召开紧急首脑峰会，而这将是希腊的最后机会。一些欧盟官员已经开始作最坏的打算，讨论希腊违约后能否留在欧元区。德国媒体昨晚报道称，欧元区已经准备好紧急方案，包括对希腊银行业实施资本管制等。

希腊总理齐普拉斯：国家债权人在试图羞辱希腊。希腊官员：希腊正在等待债权人邀请恢复谈判，协议必须包含债务减免 欧央行Knot：目前希腊银行业有一定的支付能力，但退欧会令其陷入麻烦，对希腊的紧急流动性援助将持续至希腊违约 。"

技术面：

昨日金价还是过山车走势，不过这次与周一走势反着来，这就有点反转的意思了，尽管是下引线长了点，MA6有些下转的迹象，布林中轨下弯角度在加大，macd也露出头部结构，同时dif也表现疲软。再看4小时，金价陷于三角形震荡之中，目前阻力主要来自于1188一带，支撑来自于1174一带，空间不大，等待突破，而周三美联储的利率决议，将是一根导火索，这个时间上也与盘面刚刚好吻合。

今日观点：

综上所述，今日走势依然不明朗，稳健操作 ，建议继续观望。英镑临近1.5676关口，需要小心；欧元在1.1355一带阻力凝重，建议逢高空。

今日思路：

阻力位1182.96、1188.77、1197.43；支撑位1174.66、1170.31、1162.67；

1、黄金1189.9附近做空，止损1192止盈1183.68、1177.05；

2、黄金1189突破做多，止损1183止盈1193、1197.43；

3、白银16.07附近做空，止损16.13止盈15.79、15.57；

4、加元1.2302不破做空，止损1.2381止盈1.2240；

5、澳元0.7741不破做空，止损0.7767止盈0.7688、0.7659、0.7601；

6、日元123.09企稳做多，止损122.8止盈124.15、125.47；

7、欧元1.1322不破做空，止损1.1384止盈1.1101、1.0942、1.0881；

8、英镑1.5602企稳做多，止损1.5554止盈1.5653、1.5704、1.6007；

9、瑞郎0.9323企稳 做空，止损9318止盈0.93887、0.9507；

10、镑日193.14突破做多，止损192.04止盈195.15、195.85、

11、欧日140.16不破做空，止损141.04止盈137.16、133.96、132.21；

12、美指94.47不破做多，止损93.13止盈95.04、95.29、95.92；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差