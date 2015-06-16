人民币兑美元小幅走高 未来持续横盘难度加大

人民币兑美元即期周二(6月16日)盘中小涨，与中间价小幅抬高步调一致，市场成交清淡。美元/人民币询价系统午盘报6.2081，周一收报6.209。

美元/人民币央行中间价定为6.1155，周一中间价为6.1169。人民币兑美元即期交易量仅为33亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2540/6.2570，周一尾盘为6.2528。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2094/6.2114，上一交易日尾盘报6.2119。

分析人士指出，市场交投清淡，波幅极窄；因当前外需不振，且国际美元整体强势表现和2008年亦较为相似，人民币中期内或继续维持窄幅横盘。不过随着资本项目开放进程加速，这种横盘走势维持的难度越来越大。

交易员并指出，市场近期走势平稳，几乎每到一关键点位，就有逆向力量，掉期市场同样如此，缺乏方向。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称，随着资本账户的开放，未来央行管控汇率的难度会越来越大，“横盘的持续时间，要看资本账开放进度与央行管控汇率之间的博弈。”

国际汇市方面，美元周二亚市走稳，交易商采取谨慎立场，在希腊危机迫近之际，等待美联储货币政策会议的结果。

由于5月非农就业数据强劲，且薪资价格提升，令美联储可能最早9月开始升息的猜测升温。投资者希望从美联储主席耶伦(Janet Louise Yellen)周三的会后记者会中寻找政策线索。

北京时间13:15，美元/人民币报6.2077。