原油投资需要多少钱？

原油投资品种繁多，有现货有期货，而且各交易所品种不尽相同。国内正规的原油投资品种有北油所成品油,前海油, 粤东油等，个人投资者开户资金门槛也不同，最小投资资金也不一样。下面我们来比较一下英伦和国内原油交易所投资时需要的资金门槛如何。

北京石油交易所简称"北油所"，是目前北京市唯一一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务平台。其开户资金门槛3万元，1000元可操作石油，但是其手续费高达万8，品种单一。

前海油是是深圳石油化工交易所旗下的原油投资品种，由国务院审批，深圳市政府特批，国内首个合法场外原油交易服务提供商。前海油开户门槛比北油所稍高，要5万才能开户，但手续费有所降低，在万6，但同时也有6个点固定点差，交易成本较低。

粤东油是广东省贵金属交易中心旗下的原油投资品种,不过粤东油开户门槛要10万元，适合较大资金量投资者操作，粤东油手续费万8，交易成本优势不大。

英伦金融提供的原油投资产品为USoil美国原油差价合约（CFD），以美国西德克萨斯中质原油（WTI）为标的资产，报价参考纽约期货交易所（NYMEX）的即月纽约期油合约。其交易流通量大、交易市场活跃、买卖操作简单。

英伦金融原油开户只需要300美元便可以开立账户，原油交易单位低至0.1手，点差0.04美元，佣金全免，杠杆比例高达50倍。以1000桶/手合约单位，1000美元/手保证金计算，每次最小交易只需要100美元，交易资金极低，成本最低。非常适合中小投资者投资。

以6月8日至12日当周为例，英伦金融周一原油交易挂单策略为：

1)59.54挂多，追60.25,61.62

2)61.62挂空，追60.25,58.82

当周原油价格高位61.81，低位57.87，收市59.96。若按以上建议，以1手作交易，所需保证金1000美元，建议(1)赚2080美元,回报率208%;建议(2)至周五收市原油投资平台，赚1660美元，回报率166%。