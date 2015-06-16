金融危机暴露英国银行问题 助推动金融市场改革

金融危机暴露了英国银行业自身发展存在的严重问题。近年来，在违规遭处罚、市场环境不佳等负面因素影响下，英国银行业不得不自我调整，同时，英国政府也从监管层面推进改革。近日，英国政府宣布未来5年新增15家银行。有分析认为，这是英国监管当局限制大银行、降低银行业进入门槛的新进展，旨在激活银行业竞争，鼓励银行提供更好的金融服务，激活信贷，为经济增长提供支持。

降低小型银行注册初始资本门槛

据英国金融市场行为监管局日前透露，为增强银行业的竞争，英国政府设立了新的目标，未来5年将允许增加15家左右的新银行，以平衡“大而不能倒”的四大银行，即汇丰、巴克莱、劳埃德以及苏格兰皇家银行。

英国金融市场行为监管局新闻处发言人戴安娜·耶博阿对本报记者说：“推动金融市场改革，加强竞争是为了消费者的利益，在一个更充分竞争的市场环境中，消费者可以获得更高品质、更多选择的产品和服务，并且从技术创新中受益。”

自2013年3月份起，英国金融监管当局降低了小型银行注册的初始资本门槛。申请银行牌照的流程也变得更加便捷。现在一家新的银行在获得最终授权之后，从建立到开始运营可能只需半年时间。

不过，英国金融市场行为监管局首席执行官马丁·惠特利表示，授权引入新银行，除了增加银行数量外，金融市场行为监管局改革银行业、加大市场竞争的关键要素还包括鼓励金融服务创新，引入“仲裁”机制，确保消费者利益被放在首位。

首家网络银行年内可获经营执照

在针对个人客户和小型企业提供服务的过程中，目前的金融市场表现出“阻碍、限制或扭曲”竞争的特点。市场对现有的金融体制提出了改革和创新的要求。

原子银行(Atom Bank)目前在英国受到市场高度关注。预计这家银行可能在今年下半年获得执照，将成为英国首家正式发牌经营的网络银行。原子银行所有的业务将完全通过网络操作，没有实体分行。其创办者安东尼·汤姆森说：“你能想到的关于银行的任何事，未来都可以通过手机处理，而且无需通话操作。”汤姆森表示，随着网络技术的进步，客户到分行处理账户的次数减少，通过网络理财的需求大增，创办网络银行迎合了这种新的需求，同时节省了开设及运营分行的资金，可为客户提供更加优惠的借贷利息。

由德国公司开办的网络银行Fidor也正在申请英国的银行执照。这家将自己定义为“社区”银行的德国银行，擅长运用社交媒体同顾客互动，曾发起“点赞降息”活动，每收集到2000个赞，便将借贷利息下调0.1%。Fidor在德国拥有30万客户，完全采取网络经营，雇员只有34人。

另一家正在接受审批的“Lintel”银行承诺采用最先进的计算机技术，能使居民在两分钟内完成银行开户。该银行表示将更多面向中小企业提供金融服务，并表示看好移民、学生、短期签证持有者等客户，因为这些客户往往在大型银行不能获得良好的服务。Lintel表示将针对这些目标客户提供多语言、多品种的金融产品，以期打造自己的专属优势。

同样对英国金融市场拥有监管权的英国审慎监管局表示，新申请注册的银行在许多方面都表现得非常成熟。该部门相关负责人说：“他们会考察自己究竟在哪些方面丢失了顾客，并进而确定自己的市场目标，提供新产品、新服务或者更先进的技术。”

不过，英国审慎监管局也强调，低门槛不等于低标准，需要确保小银行也遵守基本的行业准则，维护金融系统的安全和稳固。耶博阿就对本报记者表示：“作为监管机构，我们需要确保的是新设银行必须符合授权条件，同时监管标准又不会遏制新进入者，保证市场具有一定的多样性和差异性。”

“大而不能倒”依旧是一大难题

英国政府此番加大力度增加银行业竞争背后有其深刻的原因。2008年国际金融危机爆发后，银行“大而不能倒”的危害凸显，疯狂逐利、忽视风险的大银行耗费了政府巨额补贴来填补经营漏洞，譬如英国政府为了拯救苏格兰皇家银行就投入了455亿英镑。

去年5月，国际货币基金组织总裁拉加德在伦敦出席会议时就大力抨击银行业改革缓慢，称距离最终目标仍然遥遥无期。她表示，“银行业当前持有的资本甚至比金融危机前还要多。‘大而不能倒’的问题仍未得到解决。”

英国独立智库新经济基金会日前发布最新调查报告称，当前监管环境下的英国金融体系仍然“极端”脆弱，相比2008年仅有小幅度的改善，金融韧性位列七国集团末位。报告呼吁英国金融部门进行大幅度改革，包括拆分银行零售和投资业务、鼓励建立P2P借贷平台。

报告撰写人之一的赖安·柯思林表示，自2008年金融危机以来，英国政府在金融改革方面做得仍然十分不足，“今天我们仍然看到一个同金融危机前一样的集中化、缺少多样性的银行系统，银行业仍由主要的几大银行控制，追求一样的短期回报和房地产投资”，“我们需要深度的结构性调整，譬如将大型银行拆分为区域性、小型、专营业务的银行，而这需要更强有力的金融系统支持”。

金融危机爆发后，英国政府提出了一系列的监管改革方案，提出对金融监管体系进行全面改革，突出体现了“金融稳定、严格监管、权益保护”的理念。此间分析认为，预防金融危机、减少金融市场的脆弱性，需要从事前、事后两方面入手。改变银行的“大而不能倒”格局，只是确保事后的破产威胁是可置信的，从而避免事前的过度冒险。除了调控银行业的规模之外，加强事前各环节的金融监管，才是更重要的。