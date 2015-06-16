2015/6/16黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/16 8:51

基本面：

"周一(6月15日)进入夏季行情市场气氛依然较为沉闷，尤其是本周美联储决议的大戏即将上演之际，市场上的谨慎情绪更是盛行，所以市场整体波动幅度非常有限。希腊债务谈判破裂的消息仍然是市场上炒作的焦点，虽然这消息对市场的走势影响可能有限，但却给投资者心理造成阴影。另一方面，市场静待本周美联储决议来袭，绝大多数投资者认为本次会议美联储不会升息，所以部分投资者继续调整头寸，在美联储决议前投资者出脱部分美元多头，这施压美元。

希腊退欧的担忧重燃，周日最新一轮谈判破裂。欧盟官员把谈判破裂的责任推到希腊头上，声称该国没有提出任何新东西以获得所需资金。希腊急需资金，帮助其在本月底前偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元。谈判破裂后，希腊政府周一仍坚持要求债权人降低改革换援助协议的严苛条件，这使该国进一步接近违约。债务违约可能使希腊退出欧元区。"

技术面：

昨日金价走势过山车，小时线上看，一个V型反转，日线收下引线3倍于上引线的小阳线，至目前，MA6已与布林中轨接近，中轨的阻力明显存在并产生作用，今天的中轨继续下移，macd继续收阳，dif与dea走势看多，而4小时周期看，MA6与布林中轨同步向上，金价在5月22日高点与6月1日高点形成的下降趋势线下受阻，macd显示多头疲软。

今日观点：

综上所述，今日走势依然不明朗，稳健操作 ，建议继续观望。英镑已经突破1.5551，日内有继续上冲1.5676趋势；欧元在1267-1322一带有阻力，建议逢高空。

今日思路：

阻力位1190.5、1197.43；支撑位1183.96、1174.66、1170.31、1162.67；

1、黄金1189.9附近做空，止损1192止盈1183.68、1177.05；

2、黄金1189突破做多，止损1183止盈1193、1197.43；

3、白银16.07附近做多，止损15.79止盈16.54、16.77；

4、加元1.2335企稳做多，止损1.2276止盈1.2368、1.2381、1.2522；

5、澳元0.7765突破做多，止损0.7726止盈0.7787、0.7865；0.7879；

6、日元123.09企稳做多，止损122.8止盈124.15、1125.47；

7、欧元1.1322不破做空，止损1.1384止盈1.1101、1.0942、1.0881；

8、英镑1.5564企稳做多，止损1.144止盈1.5617、1.5676、1.6007；

9、瑞郎0.9294附近做多，止损0.926止盈0.9323、0.9387、0.9507；

10、镑日192.2附近做多，止损191.7止盈192.6、193.01、195.85；

11、欧日139.1企稳做多，止损138.6止盈139.47、140.53、141.04；

12、美指94.67不破做多，止损93.13止盈95.04、95.29、95.92；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



