2015/6/12黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/12 12:03

基本面：

"周五(6月12日)亚市早盘，国际现货黄金徘徊于1183美元/盎司附近，昨日收跌结束三连阳？，受美国强劲数据打压，也是多头缺乏进一步上攻信心的体现。昨日美国零售等三大数据纷纷强劲，不过短线黄金市场却反应为“上涨”，上演典型的短线“利空出尽”行情。日内市场还将聚焦美国5月PPI及6月消费者信心初值数据，周末前能否守稳1180仍是未知数。

美元指数周四结束三连跌，收至95关口上方，因隔夜公布的美国5月零售以及初请数据表现良好巩固了美联储9月加息的预期，这支撑美元，不过美元并没有大幅回升。隔夜良好的数据，加之强劲的5月就业数据，显示美国经济在年初萎缩为开始反弹，增强了美联储年内加息的底气也使得下周的美联储会议或传达鹰派立场。

国际货币基金组织(IMF)周四宣布，与希腊的技术性磋商已中断，IMF工作小组已从布鲁塞尔返回。与希腊谈判的主要障碍在于养老金、税收及财政目标。但欧元集团主席、德国总理默克尔都曾坚定表明达成协议的决心，希腊谈判前景仍趋向乐观。

欧盟官员：将要求希腊在周五立刻提交新的改革计划。

德国图片报：德国政府已经开始为希腊政府破产做准备。德国媒体：德国政府考虑，一旦希腊破产，柏林方面将实施资本管制措施，还讨论了债务减记问题。

纳斯达克指数周四收盘上涨7.43点，涨幅0.15%，报5084.12点。

标普500指数周四收盘上涨4.01点，涨幅0.19%，报2109.21点。

道琼斯工业平均指数周四收盘上涨45.28点，涨幅0.25%，报18045.68点。"

技术面：

周四走势，金价多头表现顽强，在数据预期利空下，走出下跌趋势，但在事实公布利空之后，反而走出反弹，这有一种挑战空头，或称之为“空头败阵”，日线收下引线与实体相仿的船桨阴线，这里阴线意义或恐不大，真正意义在于尾盘的反弹。MA6转为向上，布林中轨有点下压，macd继续收阳，dif靠近0轴，日线走势依然多头。4小时图显示，日内关键1188.93阻力，此为下降趋势压力，布林中轨向上，MA6向下，金价 MA6上方，macd阴柱收短，dif与dea在0轴上方有金叉取向。盘面暂时多头占优势。

今日观点：

综上所述，今日金价走势多头，上方关注1189附近，破位可上看1197-1199一带。

今日思路：

阻力位1189、1197.43；支撑位1177.42、1165.91、1162.67；

1、黄金1189附近做空，止损1192止盈1183.68、1177.05；

2、黄金1189突破做多，止损1183止盈1193、1197.43；

3、白银16.17附近做空，止损16.27止盈1615.83；

4、加元1.2335企稳做空，止损1.2368止盈1.2276、1.2217；

5、澳元0.7702附近做多，止损0.7619止盈0.777、0.7782、0.7879；

6、日元122.89不破做多，止损122.07止盈124.15；

7、欧元1.1322不破做空，止损1.1447止盈1.1247、1.1144、1.0881；

8、英镑1.5512企稳做多，止损1.5411止盈1.5594、1.5676、1.5893；

9、瑞郎0.9336附近做空，止损0.9387止盈0.9266、0.8891；

10、镑日191.32附近做多，止损190.06止盈191.94、193.81；

11、欧日139.7附近做空，止损140.2止盈137.06、136.53、133.56；

12、美指94.65跌破做空，止损95.36止盈93.7、91.8、88.66；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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