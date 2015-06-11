法德两国领导人共促希腊 尽快同债权人达成协议

德国、法国和欧洲执委会领导人周三(6月10日)敦促希腊，称其必须与债权方达成协议，停止试图软化政治立场以获得急需的资金。目前希腊方面似乎坚持除非协议内容纳入对官方债务纾困的承诺，否则不会签署任何协议。但希腊的债权人则表示，唯有先签定协议并加以履行，才会开始讨论重新安排债务计划。

德国、法国和欧洲执委会领导人周三(6月10日)敦促希腊，称其必须与债权方达成协议，停止试图软化政治立场以获得急需的资金。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示，在下周四(6月18日)的会议上仍有可能及时与希腊政府达成改革换援助协议，因为只有几个问题需要解决，但希腊的提议不能令人满意。

德国总理默克尔强调，他们希望希腊留在欧元区，但这需要希腊与欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)完成技术性谈判。

之前一份媒体报导称，对于债权人希望希腊进行的主要经济改革，如果希腊决心至少实施其中一项，那么默克尔可能同意达成协议。但之后德国一位发言人称该报导“纯属杜撰”，称这要由这几家机构决定。

希腊政府表示，正在等待债权人对其周一(6月8日)提出建议的回复。但欧元区官员认为，这些建议还不够填补预算缺口，而且还避开了对提高该国竞争力关键的退休和就业市场改革。

欧盟执委会主席容克与希腊总理齐普拉斯周三举行短暂会谈，双方一致同意周四恢复协商。容克上周日(6月7日)曾指责齐普拉斯误传债权方的建议，并误导议会。

目前希腊方面似乎坚持除非协议内容纳入对官方债务纾困的承诺，否则不会签署任何协议。但希腊的债权人则表示，唯有先签定协议并加以履行，才会开始讨论重新安排债务计划。

陪同齐普拉斯的一位希腊官员表示，希腊政府很难再作进一步的让步。

该官员称，“我们相信，如果各方都有善意，都有解决问题的政治意愿，就有可能达成协议。希腊方面已经做了需要做的和能够做的。为了达成协议，我们在所有层面上都进行了考虑。”

然而，让问题更加复杂的是，希腊一家法院裁定，政府应该取消2012年有关削减民间部门养老金的决定，以此作为纾困协议获批的条件，因为这项削减剥夺了退休人员过体面生活的权力。

据两名知情人士称，欧洲央行管理委员会周三决定提高希腊紧急流动性援助(ELA）上限，自上周的807亿欧元提至830亿欧元。ELA提高之后，希腊银行约有30亿欧元流动性缓冲

希腊政府在6月底16亿欧元IMF债务到期时可能陷入违约，除非能得到新的援助资金，或欧洲央行同意其向希腊银行业者进一步发行短期债券。希腊违约可能导致其实施资本管控措施，希腊也或许成为19国中第一个脱离欧元区的成员国。

欧盟官员表示，自从2010年希腊债务危机出现以来，欧盟已经准备好因应的制度，包括一项金融援助基金、一个单一的银行业监督者与清算系统，以及更加强化的财政规范，能够在万一希腊退出欧元区的情况下，避免其他二线国家受影响。

LNG Capital首席债信分析师Gary Jenkins表示，“如果希腊真的退出欧元区，可能导致市场大乱，风险资产与二线国家政府国债都会遭殃。不过最不可能出现的结果就是希腊退出，以及欧元区不采取任何作为来封堵其可能解体的臆测。”