2015/6/10黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/10 12:32

基本面：

"美国NYMEX 7月原油期货价格在盘后交易中刷新日高至60.55美元/桶，布油也刷新日高至65.13美元/桶。

美国NYMEX 7月原油期货价格在盘后交易中刷新日高至60.55美元/桶，布油也刷新日高至65.13美元/桶。

道琼斯工业平均指数周二收盘下跌5.07点，跌幅0.03%，报17761.48点。

标普500指数周二收盘上涨0.63点，涨幅0.03%，报2079.91点。

纳斯达克指数周二收盘下跌7.75点，跌幅0.150%，报5013.88点。

日本股市日经225指数周三开盘上涨0.15%，报20126.36点。

韩国首尔综指周三开盘上涨0.73%。

周三(6月10日)监测的黄金ETFs数据显示，截止周二(6月9日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为705.72吨或2268.9469万盎司，较上一交易日减少2.98吨。"

技术面：

昨日金价冲高，试探4小时周期1183阻力位后回落，以1177.148收盘，位于日线MA6（1174.72）上方。日K线长上引倒船桨阳线，MA6偏离布林中轨严重，macd收出阳线，dif与dea交叉。4小时图显示MA6上穿中轨，金价获得中轨支撑，macd阳线疲弱，dif与dea大于0，处于偏软看多的趋势，目前走势不明朗，有待后市发展进一步确认。结合周线结构分析下方空间仍然存在。

今日观点：

综上所述，今日走势偏空头。但关键还得看1170-1172一带最终支撑效果，建议1180.59不破的情况下以1184止损做空，突破1170，看空趋势成立，后期可延伸看至1150。

今日思路：

阻力位1178.38、1183.44、1199.63；支撑位1170.17、1163.35、1160.75；

1、黄金1170.32不破做多，止损1167止盈1180.59、1182.8、1185.03；

2、黄金1180.59不破做空，止损1184止盈1172.74、1164.74、1152；

3、白银16.12附近做空，止损16.54止盈16.06、15.92、15.54；

4、加元1.2333企稳做多，止损1.2277止盈1.2360、1.2375；

5、澳元0.7659企稳做多，止损0.7622止盈0.7770、0.7793、0.7813；

6、日元124.07不破做多，止损123.63止盈124.85、125.63；

7、欧元1.1196企稳做多，止损1.1081止盈1.1316、1.1378、1.1439；

8、英镑1.5333附近做多，止损1.524止盈1.5492、1.5664、1.5743

9、瑞郎0.9278附近做多，止损0.9245止盈0.9338、0.9393；

10、镑日191.14附近做空，止损191.94止盈190.76、190.23；

11、欧日140.16企稳做空，止损141.04止盈137.06、136.53、133.56；

12、美指94.65跌破做空，止损95.36止盈93.7、91.8、88.66；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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