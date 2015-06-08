2015/6/8黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/8 10:46

基本面：

"鉴于6月8日至12日当周具有重大影响的财经数据较少，黄金价格很可能在较大程度上受到非农数据的驱动。美国周一公布的劳动力市场状况指数和周四公布的零售销售、周五公布的PPI数据应该予以关注。

首先，美国5月非农暴增28万人，这激发了市场对美联储在9月加息预期的热情。数据公布后，接受采访的与美联储直接交易的16家初级交易商中，有14家认为美联储在9月份加息；2015年加息的概率则高达80%。

与此同时，初级交易商对9月加息可能性预估的中值为63.5%，高于5月调查时的55%，年底前升息可能性预估中值为80%。初级交易商对联邦基金利率目标2015年年底的预估中值为0.625%，2016年年底的预估中值为1.625%。

其次，应该关注美国劳动力市场状况指数(LMCI)。

由于非农数据和LMCI数据有着较强的联系，同时这也是美联储公布的一个劳动力市场综合指标，代表了美联储对美国劳动力市场的看法，因此非常重要。虽然该指标的推出意在减弱非农数据的影响，以平抑市场波动，但是目前来看效果有限。

再次，应该重点关注美国零售销售数据和PPI数据。美国5月零售销售数据将于北京时间周四(6月11日)20:30公布，市场预期5月零售销售月率增幅为0.9%，前值为持平。

传欧盟主席拒接希腊总理来电，双边会谈气氛更趋恶化

希腊与欧盟之间的谈判气氛在刚刚过去的周末进一步恶化，由“糟糕”发展到了“不可控制”的地步。之前有消息称，欧盟委员会主席容克(Jean Claude-Juncker)上周六(6月6日)居然拒接了来自希腊总理齐普拉斯的电话，以显示其对希腊未能按时提交改革新计划的极度愤懑。 欧盟官员透露，希腊总理曾在当地时间周六中午11点(北京时间17点)致电容克请求就会谈前景进行进一步商讨，但容克却以当前会谈缺少进展为由拒绝与齐普拉斯谈话，并强调，此前希腊方面于上周三(6月3日)允诺在周四(6月4日)提交的改革方案最终跳票，这已经挑战了欧盟方面的耐心底线。鉴于会谈毫无进展，因此大家也就无甚可谈了。 不过，希腊政府官员则否认了欧盟委员会主席容克拒绝该国总理电话的传闻。该国官员表示，希腊方面仍在等待该国的国际债权人就其此前提出的财政改革提案进行过目，并以此为此后达成最终的新财政援助协议铺平道路。"

技术面：

上周五的非农走势震荡，最终证实我们的预测——不会走单边，有一点，它的振动范围有点窄，我们有点遗憾。周五的船桨阴线，没有真正反映出进价的真实走势，他的收盘价低于1177，这就说明了多头在尾盘的收复，没有完全成功。也就是说，本周的走势将继续在上周的非农影响下。今早开盘冲高后在1178附近受阻，回落。4小时图显示1182.37是今日值得关注的一道阻力，目前金价位于4小时周期MA6线上方，那么1171.54就是今日的支撑位，如果这里失守，那么周五的下引线就有可能被修复，从而影响到多头的信心。

今日观点：

综上所述，今日走势偏空，可以在1183.44附近操作空单，关注1171附近的支撑，突破后目标可下移至1162.67。

今日思路：

阻力位1178.8、1183.44、1199.63；支撑位1170.17、1163.35、1160.75；

1、黄金1183.44不破做空，止损1188止盈1170.32、1162.67、1155.02

2、黄金1162.67不破做多，止损1162止盈1167.24、1171.52、1177；

3、白银16.07企稳做多，止损15.94止盈16.08、16.54；

4、加元1.244企稳做多，止损1.241止盈1.2546、1.2561；

5、澳元0.7659企稳做空，止损0.768止盈0.7597、0.7535；

6、日元124.79不破做多，止损123.97止盈125.61、125.84、130.63；

7、欧元1.1098附近做空，止损1.113止盈1.1084、1.1048、1.1012；

8、英镑1.5189附近做多，止损1.5169止盈1.5315、1.5413、1.5492；

9、瑞郎0.9409附近做多，止损0.9354止盈0.9476、0.9512；

10、镑日191.56附近做空，止损191.94止盈190.76、190.23；

11、欧日139.24跌破做空，止损139.6止盈138.8、137.22、137.06；

12、美指96.35附近做多，止损95.36止盈97.26、97.78、101.91；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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