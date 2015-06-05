2015/6/5黄金外汇行情解读

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|黄金外汇行情解读
|投资李哥
|2015/6/5 13:49
|基本面：
|周四(6月4日)欧洲央行决议已经结束，而希腊债务谈判又成了周四交易欧元投资者炒作的焦点。当日希腊谈判的进程一波三折，目前谈判双方依然僵局，这施压欧元完全收回了日内涨幅。不过好事多磨，市场依然对希腊谈充满乐观情绪。
另一方面，美国当日公布的初请数据表现良好，在良好ADP之后，再一次给出了市场对周五非农数据的良好预期，美元指数可谓历经坎坷，周四终于自本周以来大幅回落的走势中获得喘息，探底回升并小幅收高。
欧盟官员：希腊总理齐普拉斯并不会在周五造访布鲁塞尔并会见债权人，将希腊6月份数笔IMF债务合并后偿还并非什么好事，“今后的形势将非常困难”。希腊财政部：拒绝债权人的援助提议。
|技术面：
|周四的下跌一点也不意外，由于希腊耍赖，美国数据良好，支撑着技术面走势看空，使得金价再探5月1日低点1170.17，最后于1173获得支撑，返回1177.66收盘，日线收下引线的螺旋桨阴线，某种意义上，这个收盘意料中，也足够！4小时macd成功完成部结构，金价企稳1176.3。
|今日观点：
|综上所述，昨日1177经住考验，今日依然存在被考验风险，非农数据存在意外走势，依据周线K线结构，今天依然又继续下行的可能，那么上方1188.53成了关键，如果此处能够拦截金价过分反弹，那么空头走势就会继续发力，今日预计非农宽幅震荡，而不会单边，区间可放大至1152.5-1188。
|今日思路：
|阻力位1188.53、1194.35、1202.04；支撑位1177、1170.17、1163.35、1160.75；
|1、
|黄金
|1187.44
|不破
|做空，
|止损
|1190
|止盈
|1176.3、
|1173.6、
|1160.75；
|2、
|黄金
|1152.5
|不破
|做多，
|止损
|1149
|止盈
|1163.35
|1170.17
|1177；
|3、
|白银
|16.19
|不破
|做空，
|止损
|16.62
|止盈
|15.88、
|15.54；
|4、
|加元
|1.24798
|企稳
|做多，
|止损
|1.24
|止盈
|1.2562、
|1.2732；
|5、
|澳元
|0.7621
|不破
|做多，
|止损
|0.7597
|止盈
|0.7707、
|0.7793、
|6、
|日元
|124.57
|不破
|做空，
|止损
|124.77
|止盈
|123.85、
|121.96；
|7、
|欧元
|1.1244
|不破
|做空，
|止损
|1.1324
|止盈
|1.1132、
|1.0940；
|8、
|英镑
|1.5365
|附近
|做空，
|止损
|1.541
|止盈
|1.5305、
|1.5199、
|1.5099；
|9、
|瑞郎
|0.9374
|附近
|做空，
|止损
|0.941
|止盈
|0.9306、
|0.9248；
|10、
|镑日
|190.43
|附近
|做多，
|止损
|189.8
|止盈
|191.68、
|199.9；
|11、
|欧日
|138.29
|企稳
|做多，
|止损
|137.06
|止盈
|141.0、
|141.04
|12、
|美指
|95.52
|附近
|做空，
|止损
|95.79
|止盈
|95.21、
|94.34、
|93.64；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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