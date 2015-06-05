2015/6/5黄金外汇行情解读

周四(6月4日)欧洲央行决议已经结束，而希腊债务谈判又成了周四交易欧元投资者炒作的焦点。当日希腊谈判的进程一波三折，目前谈判双方依然僵局，这施压欧元完全收回了日内涨幅。不过好事多磨，市场依然对希腊谈充满乐观情绪。

另一方面，美国当日公布的初请数据表现良好，在良好ADP之后，再一次给出了市场对周五非农数据的良好预期，美元指数可谓历经坎坷，周四终于自本周以来大幅回落的走势中获得喘息，探底回升并小幅收高。

欧盟官员：希腊总理齐普拉斯并不会在周五造访布鲁塞尔并会见债权人，将希腊6月份数笔IMF债务合并后偿还并非什么好事，“今后的形势将非常困难”。希腊财政部：拒绝债权人的援助提议。



