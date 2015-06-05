2015/6/5黄金外汇行情解读
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2015/6/5黄金外汇行情解读

5 六月 2015, 08:05
weiliang Li
weiliang Li
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黄金外汇行情解读
投资李哥
2015/6/5 13:49
基本面：
周四(6月4日)欧洲央行决议已经结束，而希腊债务谈判又成了周四交易欧元投资者炒作的焦点。当日希腊谈判的进程一波三折，目前谈判双方依然僵局，这施压欧元完全收回了日内涨幅。不过好事多磨，市场依然对希腊谈充满乐观情绪。
另一方面，美国当日公布的初请数据表现良好，在良好ADP之后，再一次给出了市场对周五非农数据的良好预期，美元指数可谓历经坎坷，周四终于自本周以来大幅回落的走势中获得喘息，探底回升并小幅收高。
欧盟官员：希腊总理齐普拉斯并不会在周五造访布鲁塞尔并会见债权人，将希腊6月份数笔IMF债务合并后偿还并非什么好事，“今后的形势将非常困难”。希腊财政部：拒绝债权人的援助提议。
技术面：
周四的下跌一点也不意外，由于希腊耍赖，美国数据良好，支撑着技术面走势看空，使得金价再探5月1日低点1170.17，最后于1173获得支撑，返回1177.66收盘，日线收下引线的螺旋桨阴线，某种意义上，这个收盘意料中，也足够！4小时macd成功完成部结构，金价企稳1176.3。
今日观点：
综上所述，昨日1177经住考验，今日依然存在被考验风险，非农数据存在意外走势，依据周线K线结构，今天依然又继续下行的可能，那么上方1188.53成了关键，如果此处能够拦截金价过分反弹，那么空头走势就会继续发力，今日预计非农宽幅震荡，而不会单边，区间可放大至1152.5-1188。
今日思路：
阻力位1188.53、1194.35、1202.04；支撑位1177、1170.17、1163.35、1160.75；
1、黄金1187.44不破做空，止损1190止盈1176.3、1173.6、1160.75；
2、黄金1152.5不破做多，止损1149止盈1163.351170.171177；
3、白银16.19不破做空，止损16.62止盈15.88、15.54；
4、加元1.24798企稳做多，止损1.24止盈1.2562、1.2732；
5、澳元0.7621不破做多，止损0.7597止盈0.7707、0.7793、
6、日元124.57不破做空，止损124.77止盈123.85、121.96；
7、欧元1.1244不破做空，止损1.1324止盈1.1132、1.0940；
8、英镑1.5365附近做空，止损1.541止盈1.5305、1.5199、1.5099；
9、瑞郎0.9374附近做空，止损0.941止盈0.9306、0.9248；
10、镑日190.43附近做多，止损189.8止盈191.68、199.9；
11、欧日138.29企稳做多，止损137.06止盈141.0、141.04
12、美指95.52附近做空，止损95.79止盈95.21、94.34、93.64；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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