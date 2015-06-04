2015/6/4黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/4 9:43

基本面：

"美联储(FED)周三(6月3日)发布经济状况褐皮书，称经济活动在4月早期至5月后期继续扩大，并预计经济增速将会继续温和扩张。

褐皮书认为，美国制造业活动持稳或增长，部分地区的就业市场略微上升，大部分地区报告称薪资涨幅略微增长，物价稳定，或略微上涨。

虽说褐皮书报告就美国经济活动给出了如上的乐观评估，但也承认，美国基础金属产品制造业和与能源相关的产业继续走软，住房库存继续偏低，恐怕会继续打压部分地区的销售活动，部分地区的原油和天然气钻探活动继续下滑。

纳斯达克指数周三收盘上涨23.50点，涨幅0.46%，报5100.02点。

标普500指数周三收盘上涨4.76点，涨幅0.23%，报2114.36点。

道琼斯工业平均指数周三收盘上涨67.07点，涨幅0.37%，报18079.01点。"

技术面：

昨日的反复给多头打了一巴掌，金价再度回落MA6下方，日线的中阴线吞吃了周二的涨幅，构成阴包阳结构，macd0轴弱度阳线，dif与dea无力上行，4小时MA6拐头向下，虽说左边有下引线较长的中阴线，但似乎引线也不够长，再加上右边的k线过小不足以说明反转。macd阴线，dif与dea看空走势。

今日观点：

综上所述，今日考验金价的支撑下移到1177，这也有可能是判断金价走势的唯一关口。4小时上看今日走势偏空，重点关注1177得失，激进的可以在1177下方短多。

今日思路：

阻力位1186.67、1194.35、1202.04；支撑位1177、1170.17、1163.35、1149.4；

1、黄金1185.22不破做空，止损1189止盈1179.4、1173.6、

2、黄金1173.6不破做多，止损1170.17止盈1182.34、1186.67、1206.38；

3、白银16.57附近做空，止损16.8止盈16.13、15.82；

4、加元1.254企稳做空，止损1.2562止盈1.2387、1.2240；

5、澳元0.7894不破做空，止损0.7903止盈0.7634、0.7601、0.7532；

6、日元124.55突破做多，止损124.3止盈125.04；

7、欧元1.1222不破做多，止损1.111止盈1.1394、1.1455；

8、英镑1.5292附近做多，止损1.5189止盈1.5434、1.5641、1.5644；

9、瑞郎0.9382附近做多，止损0.9306止盈0.9490、0.9541；

10、镑日189.69附近做多，止损188.06止盈190.7、190.94；

11、欧日139.35企稳做多，止损137.86止盈141.67、147.8；

12、美指95.52附近做空，止损95.79止盈95.21、94.34、93.64；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差