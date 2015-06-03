2015/6/3黄金外汇行情解读

投资李哥

10:15

基本面：

"周二(6月2日)市场行情波动剧烈。表现强势的美元失去了往日的光辉，当日经济数据、官员言论以及经济事件几乎全部和美元作对，而美元的对手货币欧元可谓峰回路转。美元指数大幅下挫，跌至一周低位，主要受美数据疲软和美联储官员鸽派言论打压；欧元兑美元大幅飙升，日内上涨幅度超过200点，因通胀超预期且希腊忧虑缓解。

道琼斯工业平均指数周二收盘下跌29.06点，跌幅0.16%，报18011.31点。

标普500指数周二收盘下跌2.12点，跌幅0.10%，报2109.61点。

纳斯达克指数周二收盘下跌6.36点，跌幅0.13%，报5076.57点。

ICE布伦特7月原油期货价格涨幅收窄0.2美元，至65.46美元/桶，同期美国NYMEX油价涨幅也略微收窄，此前发布的美国API原油库存增加。

SPDR黄金信托黄金持仓周二减少4.18吨，降幅0.59%，至709.89吨。

OPEC海湾地区高级代表：海湾地区和OPEC其他成员国在会议上一致同意维持石油产出目标不变。

希腊的债务问题是投资者无法无视的一环，随时都有可能引爆市场，昨日欧元暴涨美元普跌也验证了这一观点。受市场预期希腊将与债权人将达成协议等因素推动，欧元兑美元周二(6月2日)暴涨2.1%，触及十日高位1.1192，美指大跌1.58%，跌破96关口最低触及95.88。"

技术面：

尽管周一收出超长上引线的螺旋桨阴线，但始终空头表现疲软，黄金在1186出支撑强劲，昨日最后收盘1193.48，呈中阳线，MA方向反转，布林中轨偏上，macd站上0轴，dif与dea金叉；4小时，布林口展开，MA6在布林中轨上方抬起，macd配合看涨；

今日观点：

综上所述，今日金价将获得一波强劲走势，如果晚间ADP数据再加火助燃的话，金价有望突破1206，再探1218，但是1218最终还是一道不可忽视的门槛，能否成功，还需周五的非农做出定判。

今日思路：

阻力位1199.73、1202.04、1206.38、1210.42、1221.74；支撑位1186.22、1180.53、1174.85；

1、黄金1192.16附近做多，止损1189.72止盈1202.04、1206.37、1210.42；

2、黄金1221.74不破做空，止损1225止盈1218、1210.42、1206.38；

3、白银16.76附近做多，止损16.53止盈16.83，17.14，

4、加元1.2375企稳做多，止损1.2344止盈1.2464、1.2540；

5、澳元0.7764企稳做多，止损0.7667止盈0.7894、0.7967、0.8100；

6、日元124.04附近做空，止损124.38止盈123.60、122.59、121.96；

7、欧元1.1154附近做多，止损1.1037止盈1.2208、1.1394、1.1455；

8、英镑1.5297附近做多，止损1.524止盈1.5492、1.5541、1.5644；

9、瑞郎0.9394附近做空，止损0.9423止盈0.9290、0.9157；

10、镑日189.91附近做多，止损189.53止盈190.30、190.74；

11、欧日138.11企稳做多，止损137.85止盈138.73、139.37；

12、美指95.95附近做空，止损95.99止盈95.70、95.38、93.64；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



