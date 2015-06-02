策略师：夏季三大“不寻常因素”已在暗流涌动

金融服务机构FTN策略师Jim Vogel为2015年夏季给出了三种“不寻常”的场景可能性，称这些不寻常因素“已在暗流涌动但是仍未开始主导市场走向”：有可能出现的反转情况是低通胀率逆转自2014年7月开始的债券抛售的下滑走势；出现这种场景的可能性有30%。

金融服务机构FTN策略师Jim Vogel为2015年夏季给出了三种“不寻常”的场景可能性，称这些不寻常因素“已在暗流涌动但是仍未开始主导市场走向”：

“不寻常”场景一

Vogel在一份报告中指出，有可能出现的反转情况是低通胀率逆转自2014年7月开始的债券抛售的下滑走势；出现这种场景的可能性有30%。

Vogel称，假如市场认为油价在8月末将达到80美元/桶，基本层面的分析表明通胀预期将攀升至2.35%。

报告显示，该场景的可能性在40%以下，主要原因在于美元也许因通胀率恢复预期而上涨，石油生产商可能将有动力生产更多的原油来提高收入，从而导致“暂不挖掘油井”所带来的长期利益将会承受。

“不寻常”场景二

报告称，欧盟经济疲弱变得“比预期的更加难以修正”，导致欧元区债券收益率曲线扁平化；这种情况的可能性有40%。

欧元区利率上涨25基点和美国-德国10年期国债利差扩大10个基点可能会导致10年期美债收益率净下滑15个基点。

Vogel指出，这个场景拥有最高的可能性，因为市场认为这是最不可能发生的，市场普遍认为，即使欧元反弹，宽松的货币政策将会进一步推动欧元区经济。

“不寻常”场景三

Vogel在报告中并提到，美联储(FED)开始“新的争论”和结束旧的争论；出现这种场景的可能性有25%。

他认为，“新的争论”可能围绕在就业增长和薪资增长关联的不确定性，市场可能将会对于紧缩和“美国货币政策紧缩是否过于超前于欧洲”的争论反应过度。

Vogel称，若5年期国债收益率没有持续的维持在1.6%-1.65%之间至7月中旬，市场可能将会对“美联储在秋季提出加息解决方案提出质疑”。

美联储官员近期一直暗示，该联储将在年内加息。美联储自2008年12月以来一直维持利率在近零水平。