2014年10月6日黄金外汇行情解读

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本文观点:本月的非农算是很给力的，金价趋势借助非农下破了1200、1190，早上开盘又直接下探前低点1182附近，当前强阻力位1204，在此价位下方还可以做空，因为空头还没有结束，1182不是底部，但是毕竟前两次在这里筑底，短线上还是存在反弹的，可以看多到1185、1194。

市场分析：【美国9月非农就业增加24.8万人 失业率5.9%】美国劳工部公布报告称，9月份美国非农就业人数增加24.8万人，且8月份的非农就业人数增幅远高于此前公布的初值；与此同时，9月份的失业率也下降至5.9%，创下6年以来的最低水平，自2008年以来首次下降至6%以下。

【布拉德：美联储加息进程远落后于时间表】美国圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德周四表示，美联储的第三轮债券购买计划对美国劳动力市场产生的积极作用超过了预期，这使得美联储更有必要加快上调利率。

【俄罗斯通胀率升至3年高位 出现食品短缺迹象】媒体周五文章指出，俄罗斯总统普京对西方国家的制裁措施实施了针锋相对的回应，食品进口禁令导致俄罗斯的消费物价通货膨胀率在9月升至8%，是三年以来的最高水平，远远高于俄罗斯央行制定的5%到6%之间的目标。

【数据显示俄罗斯资金外逃情况日趋严重】CNBC周五引述最新的数据报道，虽然投资者都知道俄罗斯正在面临大量资金外逃的问题，但是在俄罗斯卷入乌克兰局势，并因此被西方国家实施制裁之后，投资者们放弃俄罗斯的速度还是显得非常惊人。

【默克尔称将继续施压 促进欧元区财政纪律】德国总理默克尔周五表示，考虑到欧盟的信誉岌岌可危，她不会停止对欧元区国家政府施加压力，要求它们遵循债务和赤字规则。

盘面分析：月线收盘光头光脚中阴线，跌幅85美金，macd下降为0，dif与dea死叉，周线ma6扩大与ma26的距离，连续三周的窄幅震荡勾搭下跌平台，macd虽有上升，可是dif与dea，目前还保持下行走势，日线ma6与ma26近似平行下行，昨日长上引线的阴十字有继续下跌的指引作用，macd下降，dif与dea在上升，形成了背离，4小时的ma26走平，ma6缠绕ma26，dif下穿dea。

操作思路：综上分析，结合周三周四的数据推断，趋势继续偏空，但是这个月的非农与上个月的非农结果有可能雷同，上方阻力1219.87、1229.46、1237.63下方支撑1204.69、1192、1182。

1. 亚盘不破1182做多，止损1178，看1185、1189、1194。

2. 欧盘不破1194做空，止损1198看1185、1182、1178.

3. 美盘不破1189做空，止损1192看1185、1182、1178，

4. 美盘不破1182做多，止损1178看1185，

5. 白银16.9附近做空，止损17.32看14.62

6. 美加1.1264做空，止损1.1278，看1.1227、1.1179。

7. 美日109.85做空，止损110.56看109.34、108.23。

8. 澳元0.8736做空，止损0.8806看0.8641。

9. 欧元1.2539做空，止损1.2576看1.2041。

10. 英镑1.6015做空 ，止损1.6055，看1.5835.

11. 美瑞0.9666做多，止损0.9633看0.9684。

12. 美元兑人民币6.16做空，止损6.17看6.12。