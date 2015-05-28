人民币掀起国际贸易新风潮 全球地位逐升

据Cityam网站报道，经过多年的努力，中国的人民币终于在国际贸易中掀起一股风潮，突显了中国经济在全球的重要性。

根据Swift系统的数据，今年4月，人民币首次成为亚洲地区与中国和中国香港进行贸易使用最为广泛的一种货币。

今年4月，在亚太地区31%的支付行为是通过人民币完成的，较三年前的7%增长了三位多。

数据显示，中国政府放松对人民币的控制，逐渐放开外汇市场，这些做完推动了人民币使用量的巨大增长。

然而，人民币在全球舞台上仍明显落后，其只占国际支付行为的2.07%。

作为对比，美元所占比例为45.14%，欧元为27.36%。

尽管有预测认为，人民币有可能成为全球第二大储备货币，甚至取代美元成为第一大储备货币。但是实际上美元在最近几年的重要性越来越大。

2014年初，美元在国际支付行为中所占比例为38.75%。而2015年初这一比例却大幅升至45.14%。

人民币正在不断接近全球位居第四位的货币--日元。当前日元在国际支付中的比例仅为2.73%。

另一种重要货币是英镑，其在全球支付中的比例为7.96%。

Swift系统高管迈克尔-穆恩表示：“像新加坡、台湾和韩国等主要贸易伙伴在与中国大陆进行贸易时已经采用人民币来进行支付。”